Hayat kurtarmak için zamanla yarıştılar

Giresun’a 170 kilometre uzaklıktaki Çamoluk ilçesinde gerçeği aratmayan bir kurtarma tatbikatı düzenlendi. 112 ve AFAD Komuta merkezlerine yapılan ihbar sonrası Giresun il merkezinden yola çıkan ekipler karla kaplı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidini aşarak 3 saatlik yolculuk sonrası Giresun’un en uzak ilçesi Çamoluk’a ulaştı. Gerçeğini aratmayan tatbikata Giresun’un yanı sıra Gümüşhane’den kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, ilçeye bağlı Yazılar Mahallesinde bir evde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre ev içinde iki vatandaş mahsur kaldığı bilgisi ekiplere ulaştı. Uzun ve zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Giresun ve Çamoluk İtfaiyesi, emniyet ve jandarma ekipleri koordineli bir şekilde yaptıkları aramalarda yaralılara ulaştı. Olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulansa taşınan yaralılar hastane sevk edildi. Yaralıların olay yerinden sevkinden sonra tedbir amaçlı göçük yaşanan evde arama kurtarma ekipleri tarafından gözlem ve sesli çağrı yaparak başka yaralının olmadığına emin olduktan sonra tatbikatı sona erdi.

İhbar ve tatbikatın sona ermesi 3 saat 30 dakika sürdü

Tatbikatın ardından İHA’ya konuşan İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, ekiplerin ilçeye beklenilen daha kısa sürede geldiğini belirtti. Giresun ili Çamoluk ilçemizde Giresun İl AFAD Müdürlüğü Koordinasyonunda bir tatbikat senaryosu hazırlandığını ifade eden Şahin, “Güzel bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Arkadaşların işlerine ne kadar vakıf olduğunu burada bir kere daha görmüş olduk. Söylemek gerekirse beklemediğimizden erken ulaştı arkadaşlar. AFAD birimimiz Gümüşhane ilimizden de takviye kuvvet gönderdi buraya. Eş zamanlı olarak ulaştılar buda bizi memnun etti. Hızlı bir erişim oldu vatandaşlarımızın devletimizin çatısı altında bir can ve mal güvenliğinin ne kadar emin olduğunu kez daha görmüş oluyoruz” dedi.

Hem mesafeyi hem kendilerini test ettiler

İl AFAD Müdürü Halil Topatan ise amaçlarının en uzaklara bile kısa sürede gitmek olduğunu söyledi. AFAD olarak müdahale kapasitesinin artırılması yönünde bu tatbikatları gerçekleştirdiklerini kaydeden Topatan, “Çamoluk bize yaklaşık 170 kilometre mesafede bir ilçemiz. Dolaysıyla buraya intikal süremizin ne kadar olduğunu ve herhangi bir müdahalede katılacak olan AFAD, İtfaiye, Sağlık Bakanlığımıza bağlı 112, UMKE ile AKUT Arama Kurtarma Derneğimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız ve bunun yanında Gümüşhane ilimiz Çamoluk ve Alucra ilçemize yakın olan bu birimlerin intikal sürelerini ölçmek. Böyle bir olayda da bir arada nasıl çalışırız bunu bir tatbikatla görmek istedik” ifadelerini kullandı.