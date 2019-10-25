"Hayat normalleştikçe insanların dönüşleri artacaktır"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde hayatın normalleştirilebilmesi için ilgili kurumların yoğun çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunların neticesi olarak da bugün güncel sayıyı vermek gerekirse 366 bin Suriyeli kendi evlerine döndü. Tabii orada hayat normalleştikçe, insanların güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilecekleri kanaatleri arttıkça bu dönüşler artacaktır." dedi.

Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını hatırlattı.

Yaşanan olayların üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin, sınırın Suriye tarafında da dahil olmak üzere büyük fedakarlık yaptığını anlatan Çataklı, şunları söyledi:

"Bu süreçte ülkemiz, büyük fedakarlık göstererek Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirip bölgede bir güven ortamı tesis etti. Bu bölgelerde hayatın normalleştirilebilmesi için ilgili kurumlarımızın yoğun çalışmaları oldu. Bunların neticesi olarak da bugün güncel sayıyı vermek gerekirse 366 bin Suriyeli kendi evlerine döndü. Tabii orada hayat normalleştikçe, insanların güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilecekleri kanaatleri arttıkça bu dönüşler artacaktır. Son zamanlarda da Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirilerek, orada da geniş bir alanda terör unsurları temizlendi."