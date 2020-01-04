’Hayat Olabilirsin’ Festivali’nde lenfoma hastası Azra’dan örnek çağrı

Karşıyaka’da düzenlenen ’Hayat Olabilirsin’ Festivali’nde İzmirliler kök hücre, kan ve organ bağışında buluştu. Lenfoma hastalığı nedeniyle Tıp Fakültesi eğitimini dondurmak zoruna kalan 20 yaşındaki Azra Bulut, "Bağış yaparak, bağış havuzunu artırmalıyız. Bana tutmasın ama bir çocuğu bile kurtarsak bana yeter de artar" dedi.

İzmir’deki Hayat Olabilirsin Festivali MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde başladı. Türkiye’de ilk defa kan, kök hücre ve organ bağışını artırmak amacıyla düzenlenen festivale İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Animasyon gösterileri, DJ performansları ve konserlerin düzenlediği etkinliğe binlerce kişi katılırken, onlarca kişi de kan, kök hücre ve organ bağışında bulundu. MaviBahçe ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü destek verdi.

Azra’dan bağış çağrısı

Kan ve kök hücre bağışı rekor denemesinin de gerçekleştiği etkinliğe katılan lenfoma hastası Azra Bulut, önemli mesajlar verdi. Bursa’da yaşayan 20 yaşındaki Azra Bulut okullar açılmadan bir hafta önce lenfoma tanısı konması nedeniyle tıp eğitimine ara vermek zorunda kaldı. İzmir’deki etkinlik öncesinde, İzmirlilere sosyal medya aracılığıyla ’Bağış’ çağrısında bulunan Bulut, "Hastalığım nedeniyle okulumu dondurmak zorunda kaldım. Okul başlamadan bir hafta önce lenfoma tanısı aldım. Şu an da kök hücre nakli bekliyorum. Kardeşlerimde uyuşma olmadığı için dışarıdan uygun verici bekliyorum. Uygun verici için insanlara bağış çağrısında bulunmuştum. MaviBahçe’de kan ve kök hücre bağışına gösterilen ilgi nedeniyle çok mutluyum. Bağışları artırabilsek, tamam bana tutmasın ama bir hasta çocuğu bir kurtarsak bana yeter. Unutmayın kanser değil biz güçlüyüz" diye konuştu.