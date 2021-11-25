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Hayat pahalılığı protestolarına 74 gözaltı

25.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TL'nin rekor kaybı ve hayat pahalılığını protesto eylemleri sürüyor.

Hayat pahalılığı protestolarına 74 gözaltı

Dün akşamki gösterilerde İstanbul'da 70, Mersin'de 4 kişi gözaltına alındı.Türk Lirası'nın (TL) dolar ve euro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesine yönelik protesto eylemleri devam ediyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü ilçelerinde sokağa çıkan vatandaşlar, hükümetin ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığını protesto etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; dünkü protestolarda, izinsiz gösteri düzenlendiği gerekçesiyle 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ''Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın, toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Mersin'de dört gözaltı

Mersin'de de hayat pahalılığını protesto etmek isteyen, tencere ve tavalarla "Hükümet istifa" sloganları atan vatandaşlara polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla; akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir parkta toplanan grup, "Artık yeter. Geçinemiyoruz. Hükümet istifa" yazılı pankart açtı. Grup, tencere tava çaldı, "Hükümet istifa" sloganları attı. Grup basın açıklaması yapmak istediği sırada polis müdahale etti.

ANKA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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