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“Hayat paylaştıkça güzel”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

İlk ve orta okul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek örnek alınacak bir davranışa imza attı.

İlk ve orta okul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek örnek alınacak bir davranışa imza attı. Öğrencilerin satın aldıkları malzemeler Şanlıurfa’da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu’na ulaştırıldı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Mektebim Silivri Kampüsü tarafından düzenlenen “Kardeşimle Paylaşıyorum” sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı tamamlandı. Çocuklarda toplumsal duyarlılığı geliştirerek özellikle akran paylaşımını artırmayı amaçlayan Mektebim, aile birliğinin de desteğiyle yürüttüğü projeyi Silivri Kampüsünde hayata geçirdi.

Sınıflarda oluşturulan destek kutularında harçlıklarıyla ve ailelerin desteği ile hediye biriktiren ilk ve ortaokul öğrencilerinin satın aldıkları kitap, kırtasiye, kışlık giyim ürünleri ve ayakkabılar “Kardeşimle Paylaşıyorum” projesi kapsamında Şanlıurfa’da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu’na ulaştırıldı.

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