“Hayat paylaştıkça güzel”

İlk ve orta okul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek örnek alınacak bir davranışa imza attı. Öğrencilerin satın aldıkları malzemeler Şanlıurfa’da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu’na ulaştırıldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında Mektebim Silivri Kampüsü tarafından düzenlenen “Kardeşimle Paylaşıyorum” sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı tamamlandı. Çocuklarda toplumsal duyarlılığı geliştirerek özellikle akran paylaşımını artırmayı amaçlayan Mektebim, aile birliğinin de desteğiyle yürüttüğü projeyi Silivri Kampüsünde hayata geçirdi.
Sınıflarda oluşturulan destek kutularında harçlıklarıyla ve ailelerin desteği ile hediye biriktiren ilk ve ortaokul öğrencilerinin satın aldıkları kitap, kırtasiye, kışlık giyim ürünleri ve ayakkabılar “Kardeşimle Paylaşıyorum” projesi kapsamında Şanlıurfa’da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu’na ulaştırıldı.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü
Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum