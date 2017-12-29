Hayat Sırları dizisinde sürpriz değişiklik

Yapımcılığını Most Production'ın, yönetmenliğini Murat Can Oğuz'un, senaristliğini Mahinur Ergun'un üstlendiği; başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker ve Ecem Erkek'in paylaştığı yapım, düşük reytingleri nedeniyle dün akşam yeni saatinde ekrana gelmişti.

Ancak yerini 10 Ocak'ta 'Babamın Günahları'na devredecek olması nedeniyle dizinin son iki bölümü pazar akşamı, eski saatinde izleyiciyle buluşacak.

Hayat Sırları, yeni bölümüyle 14 Ocak Pazar 20.00'de Star'da!

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