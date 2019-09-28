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'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'a gitmek için sosyal medya üzerinden yapılan 'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla bir araya gelen 50 kaçak göçmen, Tekirdağ'da önlem alan jandarma tarafından yakalandı.

'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- YUNANİSTAN'a gitmek için sosyal medya üzerinden yapılan 'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla bir araya gelen 50 kaçak göçmen, Tekirdağ'da önlem alan jandarma tarafından yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Yasa dışı girdikleri Türkiye'den, yine yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenler, sosyal medya üzerinden paylaşılan 'Hayat yolu konvoyu' adlı çağrıya uyarak, Edirne'de buluştu. Yaptıkları teknik takip ile sosyal medyadaki çağrıdan haberdar olan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde güvenlik önlemi aldı. Edirne yönüne giden tüm yollarda kontrol noktaları oluşturan jandarma, şüpheli araçları denetledi.
TEM Otoyolu'nun Ergani ilçesinde yapılan denetimde Afganistan, İran, Suriye, Bangladeş uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 sürücünün sorgusu ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı

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