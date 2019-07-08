HABER

Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, veteriner teknikeri Onur Özmen (23), sokakta telef olmak üzere bulduğu sahipsiz hayvanları bir süre bakıp, iyileştirdikten sonra farklı kentlerdeki hayvanseverlerle iletişim kurarak, sahiplendiriyor.

Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, veteriner teknikeri Onur Özmen (23), sokakta telef olmak üzere bulduğu sahipsiz hayvanları bir süre bakıp, iyileştirdikten sonra farklı kentlerdeki hayvanseverlerle iletişim kurarak, sahiplendiriyor.
Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan veteriner teknikeri Onur Özmen, tuttuğu 3 katlı villada, sokakta bulduğu sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanları besleyip ve bakımını yaparak, iyileştirdiğini söyledi. Özmen, 'çocuklarım' dediği hayvanlara daha önce pet pansiyon tarzı yerlerde baktığını; ancak bunun 7 bin liraya mal olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine 3 katlı villayı kiraladığını belirten Özmen, "Burada tedavi ettirilmesi gereken, bakıma muhtaçlara yardımcı oluyorum. Son olarak ailemize 'Elmas' katılmıştı. Sarıçam'a giderken, yolda karşılaştık; kötü durumdaydı. 1,5 ay tedavi gördü ve şu an durumu oldukça iyi. İlk gördüğüm an gözümün önüne geldikçe onu böyle mutlu görmeyi ifade edecek kelime bulamıyorum" dedi.
'ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM'
Bir süre hayvanlarıyla ailesinin evinde yaşadığını; ancak bu durumun hem ailesi hem de baktığı hayvanlar için zor olduğunu kaydeden Onur Özmen, şunları söyledi:
"Onlar benim çocuklarım. Onların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Bir süre onlara ev sahipliği yaptıktan sonra ömürlük ailelerine kavuşturmak benim görevim. 'Elmas'a Afyon'da bir yuva bulduk. 'Elmas'a kıyasla çok daha kötü durumda olan 'Altın' vardı. Onu bulduğum zaman uyuz, açık yaralar ve ile mücadele ediyordu. Tedavisi yaklaşık olarak 3 ay sürdü. Şimdi ona ile arıyoruz. 1,5 yıldır bunları yapmak dışında her hafta 450 çocuğu besliyorum. Büyük bir Instagram sayfam var; 'Zeus'un Atası' adlı bir sayfa. İnsanlar maddi- manevi birçok destek veriyor bana. Ben de çocuklarıma harcıyorum bu yardımları. Sonuç olarak onları hayata bağlıyoruz. Önemli olan onlara sağlam aileler bulmak."

FOTOĞRAFLI

Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyorHayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyorHayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyorHayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor

PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildiNiğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildi
Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyorFaraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

FSM'ye çalışmaların 12. gününde asfalt atılmaya başlandı

FSM'de 12 gün sonra bir ilk! Havadan böyle görüntülendi

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu

THY'nin rüya uçağı Eren için havalandı

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da 55 ayrı suçtan aranması olan firari yakalandı

Tam bir suç makinesi! İstanbul'da yakalandı

Android heykelin marifetleri şaşırtıyor! Kemençe çalıp, türkü söylüyor

Kemençe çalıp türkü söylüyor! Onu gören canlı sanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.