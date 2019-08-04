Hayata dönen Nazmi Usta'nın dondurmasının sırrı doğal meyveler ile taze süt -2(ARŞİV)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, 33 yıldır dondurma yapan ve 12 Temmuz'da tezgahın başında kalp krizi geçirirken, sırada bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari tarafından hayata döndürülen Nazmi Altıntaş (58), aşkla tutkulu olduğu dondurma tezgahına döndü. Her gün 30 çeşit dondurma yapan Nazmi Usta'nın sırrı, doğal meyveler ile taze süt kullanması.

Foça sahilinde 33 yıldır hizmet veren, müşterilerinin büyük bölümünün Giritli sandığı ama aslen Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan Nazmi Altıntaş, her günü saat 06.00'da güne başlıyor. Taze sütü kaynatan ve meyve ile buluşması için ılımasını bekleyen Altıntaş'ın lezzek sırrı, doğal meyveler ile taze süt kullanması. Nazmi Usta, antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, cookies, karamel, kapuçino, blue sky, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, borovinka, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli, yoğurtlu dondurmalarıyla her damak zevkine hitap ediyor. Mesleği babasından öğrendiğini ve dondurmadaki ustalığının temelden geldiğini ifade eden Nazmi Usta, dondurmalarının lezzetini ise taze süt ve meyvelere bağlıyor. Kış mevsiminde bile şirin dükkanını açarak ilçe halkını dondurmasından mahrum bırakmayan Nazmi Usta, taze meyveleri kendisinin seçtiğini ve bunun yanında da taze sütün lezzetli dondurmanın birinci kuralı olduğunu söyledi. Dondurmacılığa seyyar olarak başladığını ve daha sonra 33 yaz sezonu boyunca Foçalılara hizmet verdiğini dile getiren Nazmi Usta, kalp krizinin ardından çevresindekilerin 'artık dinlen bu kadar çok çalışma' dediğini hatırlatarak, dondurmayla aşkla tutkulu olduğunu ve çalışarak dinlendiğini söyledi. Nazmu Usta şöyle dedi: