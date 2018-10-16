Hayata dönüş davası: Sanıklar ifade verdi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 18 yıl önce “Hayata Dönüş Operasyonu'nda" 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davada, ifade veren tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti.

"HİÇBİR OPERASYONA MÜDAHALE ETMEDİM"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 32. duruşma 11 tutuksuz sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, bir tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Harun Ateş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "O gün o operasyona katıldım. Ancak içeride yahut dışarda hiçbir operasyona müdahale etmedim. O tarihte Ankara Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapıyordum. Ben normal şartlarda cezaevi bünyesinde çalışmıyordum. O gün ne içeride, ne de dışarıda hiçbir operasyona müdahalede bulunmadım" dedi.

"OPERASYONA KATILMADIM"

Sanıklardan Bayram Ali Er de olay tarihinde Ankara'da Arama Kurtarma Taburunda görevliyken geçici olarak İstanbul'a geldiklerini anlatarak, "Askeri birlikte hazır kıta olarak bekledik. Görevim Arama Kurtarma Taburu'nda arama kurtarma elemanıydım. Orada askeri birlikte hazır kıta olarak Hasdal'da bekledik. Bayrampaşa Cezaevi'ne hiç gitmedim. Dolayısıyla operasyona katılmadım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diye konuştu. Soru üzerine Sanık Er, "Biz sadece kurtarmacı olarak görev yapıyorduk. Amacımız sadece canlı olarak kurtarmaktı. İçeridekilerin sağlıklı ve sağlam çıkarılması eğitimi almadık" diye cevap verdi.