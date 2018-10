Hayata dönüş davası: Sanıklar ifade verdi

"BİZ ORAYA HERHANGİ BİR CAN ALMAYA GİTMEDİK"

Sanık Fuat Polat da arama kurtarma ekibinde görevli olduğunu, dinleme arama uzmanı olduğunu söyleyerek, "Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Birliği'nde görevliydim. İstanbul'a 3-4 gün önceden gelmiştik. Operasyon sırasında bahçede bekledik, binanın içine hiç girmedik. Mahkumların araçlara konularak başka cezaevlerine götürüldüğünü gördüm. Operasyonla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Ancak silah sesleri geliyordu. Ancak silahı kimin ateşlediği konusunda bir bilgim yoktur. Bizim bulunduğumuz yerden herhangi bir şey gözükmüyordu. Biz oraya herhangi bir can almaya gitmedik. Bizim görevimiz can kurtarmaktı. O sebeple orada bulunduk" ifadelerini kullandı. Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 19-20 Aralık 2000 tarihine ilişkin telsiz görüşme kayıtlarının varsa gönderilmesinin istenmesine ve Jandarma Genel Komutanlığı'na müzekkere yazılarak müdahale günlük durum raporunun ve varsa ellerinde görüntü kayıtlarının istenmesine hükmetti. Gelecek duruşmada tanık ve 6 tutuksuz sanığın dinlenmesine karar verildi. Duruşma Mart ayına ertelendi.

İDDİANAME

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.