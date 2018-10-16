HABER

"Hayata Dönüş Operasyonu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Cezaevi'ndeki operasyonda görev sınırlarını aştığı öne sürülen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Cezaevi'ndeki "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştığı öne sürülen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davanın 32. duruşması yapıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Arzu Al, İl Jandarma Komutanlığı'nda kamera kaydı veya telsiz kaydının bulunmadığına dair yazının geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan olaya ilişkin kendilerinde bulunan CD’nin gönderildiğini, adli emanetteki video kasetin çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderildiği ve raporun mahkemeye henüz gönderilmediğini söyledi.

SEGBİS sistemi aracılığıyla savunma yapan tutuksuz sanık Harun Ateş, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, o gün operasyona katıldığını ancak içeride ve dışarıda hiçbir müdahalesinin olmadığını, o tarihte Ankara Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı uzman çavuş olarak görev yaptığını ve hiçbir operasyona katılmadığını anlattı.

Sanık Ateş, müşteki avukatlarının sorduğu soruların cevaplarını bilmediğini ve hatırlamadığını aktardı.

Tutuksuz sanık Bayram Ali Er de savunmasında, olay tarihinde Ankara’da Arama Kurtarma Taburu’nda görevliyken geçici olarak İstanbul’a geldiğini, askeri birlikte hazır kıta bekletildiğini, arama kurtarma görevini icra ettiğini, Bayrampaşa Cezaevi’ne hiç gitmediğini ve operasyona da hiç katılmadığını dile getirdi.

Tutuksuz sanık Fuat Polat ise arama kurtarma ekibinde görevli olduğunu, dinleme-arama uzmanı görevini yaptığını söyledi. Birliğinin Ankara’da olduğunu ve operasyon sırasında bahçede beklediğini ifade eden Polat, "Ben içeriden tahliye edilen mahkumların araçlara konularak başka cezaevlerine götürüldüğünü gördüm. Operasyonla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Ancak silah sesleri geliyordu. Silahları kimin ateşlediği konusunda bir bilgim yoktur. Bizim bulunduğumuz yerden herhangi bir şey görünmüyordu. Bizim ekibimiz doğal afetlerde hayat kurtarmaya yöneliktir. Biz oraya herhangi bir can almaya gitmedik, görevimiz can kurtarmaktır, o sebeple orada bulunduk." diye konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Avukatların taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen CD’nin bilirkişiye gönderilerek, çözümünün yapılmasına, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'ne 19-20 Aralık 2000 tarihlerine ilişkin telsiz görüşmelerinin gönderilmesi için yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Suudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürülen araç geri döndüSuudi başkonsolosu havalimanına götürdüğü öne sürülen araç geri döndü
Suudi Başkonsolosu önünde hareketlilik (2)Suudi Başkonsolosu önünde hareketlilik (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Bayrampaşa Cezaevi Hayata Dönüş Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu

Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu

İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.