"Hayata Dönüş Operasyonu" davası

SEGBİS sistemi aracılığıyla savunma yapan tutuksuz sanık Harun Ateş, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, o gün operasyona katıldığını ancak içeride ve dışarıda hiçbir müdahalesinin olmadığını, o tarihte Ankara Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı uzman çavuş olarak görev yaptığını ve hiçbir operasyona katılmadığını anlattı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Arzu Al, İl Jandarma Komutanlığı'nda kamera kaydı veya telsiz kaydının bulunmadığına dair yazının geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan olaya ilişkin kendilerinde bulunan CD’nin gönderildiğini, adli emanetteki video kasetin çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderildiği ve raporun mahkemeye henüz gönderilmediğini söyledi.

Sanık Ateş, müşteki avukatlarının sorduğu soruların cevaplarını bilmediğini ve hatırlamadığını aktardı.

Tutuksuz sanık Bayram Ali Er de savunmasında, olay tarihinde Ankara’da Arama Kurtarma Taburu’nda görevliyken geçici olarak İstanbul’a geldiğini, askeri birlikte hazır kıta bekletildiğini, arama kurtarma görevini icra ettiğini, Bayrampaşa Cezaevi’ne hiç gitmediğini ve operasyona da hiç katılmadığını dile getirdi.

Tutuksuz sanık Fuat Polat ise arama kurtarma ekibinde görevli olduğunu, dinleme-arama uzmanı görevini yaptığını söyledi. Birliğinin Ankara’da olduğunu ve operasyon sırasında bahçede beklediğini ifade eden Polat, "Ben içeriden tahliye edilen mahkumların araçlara konularak başka cezaevlerine götürüldüğünü gördüm. Operasyonla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Ancak silah sesleri geliyordu. Silahları kimin ateşlediği konusunda bir bilgim yoktur. Bizim bulunduğumuz yerden herhangi bir şey görünmüyordu. Bizim ekibimiz doğal afetlerde hayat kurtarmaya yöneliktir. Biz oraya herhangi bir can almaya gitmedik, görevimiz can kurtarmaktır, o sebeple orada bulunduk." diye konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Avukatların taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen CD’nin bilirkişiye gönderilerek, çözümünün yapılmasına, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'ne 19-20 Aralık 2000 tarihlerine ilişkin telsiz görüşmelerinin gönderilmesi için yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

