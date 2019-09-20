Hayata iki gün tutunabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, hayata ancak iki gün tutunabildi.

Kaza Sungurpaşa Mahallesi’nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Ramazan Eriş’in kullandığı 16 PB 737 plakalı traktör kontrolden çıktı. Hızlanan traktörü durdurmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca atlamaya çalıştı. Ramazan Eriş, devrilen römorkun altına kaldı. Ağır yaralanan şahıs Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

