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HAYATA KÜSMEDİ, HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

 CAM kemik hastalığıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Çağla Pektaş, tüm bu olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- CAM kemik hastalığıyla dünyaya gelen 24 yaşındaki Çağla Pektaş, tüm bu olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi. Hayallerinin peşinden koşan Pektaş, Türkiye’de tam 29 şehri otostop yaparak ve trenle tek başına gezdi. Pektaş’ın şimdiki hedefi ise dünyayı gezmek.
İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki Çağla Pektaş doğuştan milyonda bir görülen "Osteogenesis Imperfecta" yani cam kemik hastası. Kolları ve bacakları vücuduna yapışık halde doğan Pektaş, bunun için henüz 40 günlükken ilk ameliyatını oldu. Cam kemik hastalığı nedeniyle birçok kez kemikleri de kırılan Pektaş 12 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdi. Hayatta en büyük destekçisinin annesi olduğunu belirten Pektaş, okul yıllarında annesinin kendisini kucağına alarak okula götürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE’DE 29 ŞEHRİN ÇOĞUNU OTOSTOPLA GEZDİM"
En büyük hayalinin gezip görmediği şehirlere gitmek olduğunu belirten Çağla Pektaş, Türkiye’de çoğunu otostopla 29 şehri gezdiğini söyledi. İlk gezisini 2017 yılında yaptığını anlatan Pektaş, "Doğuştan gelen bir cam kemik hastalığım var. Sürekli hastanelerdeydim. 12 yaşıma kadar 14 ameliyat oldum. Bu operasyonların sonucunda hep dört duvar arasındaydım. 2017 yılında benim bir engelimin olmadığını anladım. En büyük hayalim dünyayı gezmekti, şu an ben hayalimi gerçekleştiriyorum. 2017 yılında gezmeye başladım. Ve gezdiğim yerleri sosyal medya hesabım 'Minnoş Gezgin'den paylaşmaya başladım. İlk olarak 2017 yılında Düzce’de bir kampa gittim. Bunu aileme söylemedim. 'Doğum gününe gidiyorum' diye evden çıktım. Daha sonra aileme anlattım. Ailemin korku ve endişeleri vardı. Sonra ailemin güvenini aldım. Şu anda Türkiye’nin 29 şehrinin çoğunu otostopla birkaçını da trenle gezdim. Türkiye’de gezemediğim şehirleri de tamamladıktan sonra yurt dışına çıkmak istiyorum. En büyük hayalim de İtalya ve Paris’e gitmek" dedi.

"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN SONUNA KADAR KOŞACAĞIM"
Kendisini bir engelli olarak görmediğini söyleyen Pektaş, engelin insanın kendi zihinlerinde olduğunu onları aşabilen insanların kendi engellerini de kolayca üstesinden geleceğini belirtti. Pektaş, hayata her zaman pozitif baktığını söyleyerek, "Şunu öğrendim ki aslında bizlerin bir engeli yok. Engelimiz ne bedende ne gözümüzde ne kulağımızda engel insanın zihninde yarattığı bir şey. O yüzden hayat aşılabilen yollarla güzel. Hayatı paylaşmak, sevmek çok güzel. O yüzden ben hayallerimin peşinden sonuna kadar koşacağım. İnsanların düşüncelerini önemsemeyin insanların düşüncelerinden önce siz kendi düşüncenize bakın. Siz hayata her zaman pozitif bakın. Pozitif olduğunuz sürece bu dünya çok güzel bir yer olacak. Biz bu dünyada misafiriz. Misafir olduğumuz bu dünyayı dolu dolu yaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

"KORKULARIMIZLA SAVAŞMAMIZ GEREKİYOR"
Yolculuğa başlamadan önce endişelerinin bulunduğunu belirten Çağla Pektaş, "Başta yolculuğa çıkmadan önce korktum ama korkumun peşinden gitmem gerektiğini de öğrendim. Çünkü korkularla savaşmamız gerekiyor. Bu dünyada korkarsak hiçbir şey yapamayız. Dört duvar arasına tıkılır kalırız. Gittiğim şehirlerde ayrıca kamp yapıyorum. Kamp çadırlarında uyanıyorum. Gerçekten hayatımdaki en muhteşem sabah doğada uyanmak oluyor" dedi.

"BENİM EN BÜYÜK ARKADAŞIM TEKERLEKLİ SANDALYEM"
Pektaş, hiçbir zaman hayata küsmediğini belirterek, "Hayata küsmem için hiçbir neden yok. Çünkü benim tekerlekli sandalyem en büyük arkadaşım. Ve ben en büyük arkadaşım olan bu sandalyeyle geziyorum. Ben en büyük arkadaşımla gezdiğim için hiçbir engelim yok. Ben nereye istersem o da benimle geliyor. O yüzden hayata küsmem kendimi eve kapatmam için hiçbir neden yok. Bizler her şeyi yapabilecek potansiyelde insanlarız. O yüzden hayata küsmeyin hayat gerçekten çok güzel. Yaşamasını bilene yaşayana hayat gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK YOLLARDA ZORLANIYORUM"
Gittiği şehirlerde en çok yollarda zorlandığını anlatan Pektaş, "Türkiye’nin yolları gerçekten çok problemli. Asansörde engelliye yer vermiyorlar. Rampalar ve yollar çok berbat. Kaldırımlara ve yol kenarlarına arabalar park ediyor. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
Çağla Pektaş'ın gezdiği yerlerden görüntü
Pektaş'ın otostop yapması
(AKTÜEL)
Cam kemik hastası Çağla Pektaş ile röp.
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Genel ve detaylar

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