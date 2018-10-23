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Hayata "milimetreler" ile tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde güvercini kediden kurtarmak için çıkmaya çalıştığı çatıdan düşen 12 yaşındaki Furkan Polat'ın bacağına saplanan 22 santimetre uzunluğundaki demir, riskli bir ameliyatla alındı - Opr. Dr. Deniz Bozdoğan: - "Hastamız çok büyük bir şansla kurtuldu. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, yürüme fonksiyonlarında da herhangi bir sorun yok. 2-3 milimetre ile hayatı kurtulmuş oldu" - Furkan Polat: - "Güvercinlere bakmaya devam edeceğim ancak daha dikkatli olma konusunda aileme söz verdim"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, kedinin saldırısına uğrayan güvercini kurtarmak isterken yüksekten düşen 12 yaşındaki Furkan Polat'ın bacağındaki atardamara çok yakın bölgeye saplanan 22 santimetre uzunluğundaki demir, ameliyatla çıkarıldı.

Dikili ilçesindeki evlerinin çatısında güvercin besleyen Polat, geçen cumartesi günü arkadaşına bir güvercin hediye etti.

Hediye ettiği güvercine başka bir binanın çatısında bir kedinin saldırdığını fark eden Polat, kuşu kurtarmak için çatıya tırmandı.

Bu esnada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen çocuğun bacağına inşaat demiri saplandı.

Yaklaşık 22 santimetre uzunluğundaki demirin bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi. Polat, daha sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Doktorlar, yaptıkları muayenede demirin bacakta bulunan atardamar ve sinirlere yakın bir noktada olduğunu tespit etti.

Acil ameliyata alınan çocuğun bacağına batan demir, 2 saat süren ameliyatla alındı.

- "Hastamız çok büyük bir şansla kurtuldu"

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Deniz Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polat'ın acil servise geldiğinde çok kanamasının olduğunu söyledi.

- "2-3 milimetre ile hayatı kurtulmuş"

Meslek hayatının önemli ameliyatlarından birini yaptığını belirten Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Demir parçası bacakta bir milim sağa ve sola kaysaydı belki hastaneye bile yetişemezdi. Demirin çıkarılması sırasında atardamarın zarar görmemesi için çok hassas bir ameliyat yaptık. Damarsal bir yaralanma olsaydı hastamızın yaşamını ya da bacağın kaybetme riski vardı. Hastamız çok büyük bir şansla kurtuldu. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, yürüme fonksiyonlarında da herhangi bir sorun yok. 2-3 milimetre ile hayatı kurtulmuş oldu."

- Furkan'dan ailesine "dikkatli olacağım" sözü

Furkan Polat ise bir süredir evlerinin çatısında güvercin beslediğini dile getirdi.

Kedinin saldırdığı güvercini kurtarmak için dengesini kaybettiğini anlatan Polat, "Bacağıma demirin battığını gördüm. Pantolonuma saplanan bir demir parçasını kendim çıkardım. Sonra bacağıma saplanan demiri fark ettim. Tekrar yürüyemeyeceğim diye çok korktum. Ameliyattan sonra sağlığıma kavuştum, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Güvercinlere bakmaya devam edeceğim ancak daha dikkatli olma konusunda aileme söz verdim." şeklinde konuştu.

Baba Kenan Polat da doktorların, oğlunun yeniden sağlığına kavuşması için yoğun mücadele verdiğini kaydetti.

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