Doktorlar, yaptıkları muayenede demirin bacakta bulunan atardamar ve sinirlere yakın bir noktada olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 22 santimetre uzunluğundaki demirin bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi. Polat, daha sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hediye ettiği güvercine başka bir binanın çatısında bir kedinin saldırdığını fark eden Polat, kuşu kurtarmak için çatıya tırmandı.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Deniz Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polat'ın acil servise geldiğinde çok kanamasının olduğunu söyledi.

- "2-3 milimetre ile hayatı kurtulmuş"

Meslek hayatının önemli ameliyatlarından birini yaptığını belirten Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Demir parçası bacakta bir milim sağa ve sola kaysaydı belki hastaneye bile yetişemezdi. Demirin çıkarılması sırasında atardamarın zarar görmemesi için çok hassas bir ameliyat yaptık. Damarsal bir yaralanma olsaydı hastamızın yaşamını ya da bacağın kaybetme riski vardı. Hastamız çok büyük bir şansla kurtuldu. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, yürüme fonksiyonlarında da herhangi bir sorun yok. 2-3 milimetre ile hayatı kurtulmuş oldu."

- Furkan'dan ailesine "dikkatli olacağım" sözü

Furkan Polat ise bir süredir evlerinin çatısında güvercin beslediğini dile getirdi.

Kedinin saldırdığı güvercini kurtarmak için dengesini kaybettiğini anlatan Polat, "Bacağıma demirin battığını gördüm. Pantolonuma saplanan bir demir parçasını kendim çıkardım. Sonra bacağıma saplanan demiri fark ettim. Tekrar yürüyemeyeceğim diye çok korktum. Ameliyattan sonra sağlığıma kavuştum, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Güvercinlere bakmaya devam edeceğim ancak daha dikkatli olma konusunda aileme söz verdim." şeklinde konuştu.

Baba Kenan Polat da doktorların, oğlunun yeniden sağlığına kavuşması için yoğun mücadele verdiğini kaydetti.

