Hayata tutunduran ameliyat

Gübre üretim tesisinde 52 yaşındaki Hüseyin Uğur’un iş makinesine kaptırdığı ve kopan sağ kolu, Kayseri Şehir Hastanesi’nde 12 saat süren operasyonda, bacağından damar, sırtından kas ve deri alınarak yeniden yerine dikildi.

Kayseri’de gübre üretim tesisinde 52 yaşındaki Hüseyin Uğur, montaj sırasında sağ kolunu konveyör bandına kaptırdı ve kolu dirsek hizasından koptu. Kolunu sadece bir deri parçası tutan Hüseyin Uğur, iş arkadaşları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi. Hastanede Op.Dr. Kaan Gürbüz ve Op.Dr. Yakup Ekinci tarafından ameliyata alınan Hüseyin Uğur’un kopan kolu 12 saat süren bir operasyon sonrasında yerine dikildi.

Yapılan operasyonla ilgili olarak bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Arık, “Hastamız Hüseyin Bey yaklaşık bir hafta önce bize başvurduğunda dirseğinden itibaren kolu neredeyse kopmuş durumdaydı. Damarları, sinirleri ve kasları kopmuş haldeydi. Op.Dr. Kağan Gürbüz ve Op.Dr. Yakup Ekinci’nin saatler süren çabaları sonunda bacaktan damar alarak, sinirleri uç uca dikerek, büyük bir cilt defekti vardı. Onu da sırtından kas ve deri çevirerek kapatıldı. Şu anda hastamızın eli gayet iyi ve dolaşımı var, hareketleri var. Çok başarılı bir operasyon oldu” dedi.

Sağ kolu kopan 52 yaşındaki Hüseyin Uğur, “Banda kolumu kaptırdım ve kolum kopmuştu. Kopan kolumu sadece bir deri parçası tutuyordu. Arkadaşlarımla birlikte Kayseri Şehir Hastanesi’ne geldiğimizde Op. Dr. Kaan Gürbüz ve Yakup Ekinci benimle ilgilendiler. Kendi kolumu adeta kendime naklettiler. Çok muhteşem bir gayret ve özveri gösterdiler. Uzun saatler sonucu çabalarının karşılığını bir gün sonra tepki olarak vermeye başladım. Çok etkili ve başarılı bir operasyon yaptılar. Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj ettiler diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hüseyir Uğur’un iş ortağı 50 yaşındaki Sevim Yılmaz ise, “Yaklaşık 10 gündür Kayseri Şehir Hastanesindeyiz. Kazanın olduğu gün hastaneye gelene kadar büyükşehirlere, Ankara’ya mı yoksa İstanbul’a mı gitsek diye aklımızdan geçiriyorduk. Hastaneye geldikten sonra bu düşüncelerimiz değişti. Şu an o kadar mutluyum ki, Hüseyin Bey’in resmen kendi kolu kendisine nakil yapıldı. İnsanların çok önemli bir rahatsızlığı olduğunda akıllarına hemen İstanbul veya Ankara gelmemeli demek ki. Hüseyin Bey’in ameliyatı gibi yapılan birçok ameliyat var ve bunların basında yer alması çok çok önemli. Yaklaşık 12 saat süren bir ameliyat oldu. Doktorların ilgisi, uğraşları, operasyon boyunca hastanede kalmışlar ve beklemişler. Diğer personel olsun çok ilgi gösterdi. Hüseyin Bey ve benim ailem şehir dışında, kimsemiz olmamasına rağmen hastane ekibi bize büyük bir ilgi gösterdi. Hastane ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

