"Hayata uzak olan kişiler sanat yapamaz"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yönetmen, yazar ve oyuncu Taner Barlas, sinema ve tiyatro oyuncularının kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bir oyuncu dünyaya, insanlara, evrene bakmak, etüt etmek zorundadır. Etüt edecek, insanları gözleyecek ki oynadığı zaman karakterleri yansıtabilsin. Bu yüzden hayata ve insanlara uzak olan kişiler sanat yapamazlar. Çünkü yaşamı özümseyemezler." dedi. Türkiye'de ilk profesyonel pandomim topluluğunu kuran Barlas, sinema yolculuğuna 1986'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Değirmen" filmiyle başladı. Son olarak Eylül ayının sonunda vizyona girecek "Bücür" adlı sinema filminde rol alan Barlas, 2001'de İstanbul'da çekilen Jackie Chan'in "Altın Yumruk İstanbul'da" adlı sinema filminde "Peder" karakterini canlandırmıştı. - "Bizi ayakta diri tutan şey işimize olan bağlılığımızdı" Burdur'da 1947 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, AA muhabirine, öğrencilik yıllarında başladığı tiyatro hayatını ve oyunculuk serüvenini anlattı. Barlas, çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladığını aktararak, henüz lise döneminde tiyatro oyunları kaleme aldığını söyledi.

Üniversite eğitimini İstanbul Hukuk Fakültesi'de tamamlayan Barlas, "Hukuk fakültesinde okuduğum zaman tiyatro olanaklarını da araştırmaya başlamıştım. İlk önce Beşiktaş Halk Evi'nde daha sonra da Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Beklan Algan, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday, Haldun Taner, Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi tiyatro uzmanlarının eğitim verdiği L.C.C (Language and Culture Center) Tiyatro Okulu'na girdim. Burada yaklaşık 4 yıl tiyatro eğitimime devam ettim." diye konuştu. Barlas, daha sonra Polonya'ya pandomim konusunda eğitim almak için gittiğini aktararak, şöyle devam etti: "Ardından Londra'da vücut eğitimi uzmanlığı konusunda dersler aldım ve ülkemize döndüğüm 1971 yılında ilk pandomim tiyatrosunu kurdum. O zamanlar olanaklarımız yoktu. Kuşkusuz pandomim seyirciye çok sıcak gelen bir sanat kolu da değildi. Bu yüzden epey sıkıntılar çektim denilebilir. Fakat direndim de. Sonra 1974'te Şehir Tiyatroları'na girdim. Orada da oyuncu, yönetmen, yazar olarak bir sürü oyun sahneye koydum, oynadım. Tiyatronun yanı sıra sinema alanında da çalışmaya gayret ediyordum. Tüm bu süreç içinde beni gerçekten ayakta diri tutan şey işime olan bağlılığım ve sevgimdi."