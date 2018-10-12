Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören dezavantajlı grupta bulunan öğrencilere destek vermek amacıyla "Hayata Yolculuk Projesi" protokolü imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, üniversite senato salonunda düzenlenen programda, projenin özellikle devlet koruması altında bulunan, anne babası olmayan, hasta ve hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan öğrencileri kapsadığını söyledi.
Farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin öncelikle eğitim aldıkları mesleklerde ilim sahibi olmalarını hedeflediklerini vurgulayan Çiçek, öğrencilerin kredi ve bursları kesilmeksizin gelir elde edebilmeleri, çalışma hayatına alışmaları, kötü alışkanlıklar edinebilecekleri ortamlardan uzak tutulmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise istihdam konusunun sadece Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin önemli meselelerinden biri olduğunu ifade etti.
İstihdamın yanında iş gücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde elemanı yetiştirmek için son 15 yılda büyük mesafe katettiklerini belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:
"2002'de yılda sadece 24 bin kişinin Türkiye genelinde istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR, bugün 1 milyon 57 bin 249 kişinin bir yılda istihdamına aracılık yapar hale geldi. İstihdamda üniversiteleri çok fazla önemsiyoruz. Son dönemde İŞKUR olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduğumuz gibi üniversiteleri bizim en büyük hayat kaynağımız ve damarımız olarak görüyoruz. Üniversiteli gençlerimizin önümüzdeki yıldan itibaren yaz dönemlerinde işe başlamasını, sigorta ve iş hayatıyla tanışmasını sağlayan programı hayata geçirmiş olacağız."
Konuşmaların ardından Hayata Yolculuk Projesi Protokolü Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya arasında imzalandı.
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