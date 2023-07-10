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Hayatı alt üst oldu! Şoke eden o 'gerçeği' göz muayenesine gittiği hastanede öğrendi: "Mağdur durumdayım"

10.07.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataylı topoğraf Nureddin Geçim'in (43) hayatı adeta alt üst oldu. 'Asrın felaketi'nde dayısı ve yengesini kaybeden Geçim, dayısını defnettikten sonra Ankara'da göz muayenesine gittiği bir hastanede, işlemler sırasında nüfus kayıtlarında "ölü" olarak yer aldığını öğrendi. İşinden çıkarılan, bankaları kullanamadığını ve iş başvurusu yapamadığını söyleyen Geçim, ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor. Mağdur durumda olduğunu söyleyen Geçim, yaşadığını kanıtladığında doğum günü kutlaması yapmak istiyor.

Hayatı alt üst oldu! Şoke eden o 'gerçeği' göz muayenesine gittiği hastanede öğrendi: "Mağdur durumdayım"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen topoğraf 43 yaşındaki Nureddin Geçim, yaşadığını kanıtlayıp kaybettiği işine geri dönmek istiyor. İşte detaylar...

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nureddin Geçim "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde dayısı ve yengesini kaybetti.

KAYITLARA "DEPREMDE ÖLDÜ" OLARAK GEÇTİ

Dayısının ölüm belgesini hazırlatırken hastanedeki görevliye kendi T.C. kimlik numarasını veren Geçim, kayıtlara "depremde öldü" olarak geçti.

Her şeyden habersiz dayısının cenazesini defnettikten sonra Ankara'da bir hastanede göz muayenesine giden Geçim, buradaki işlemleri sırasında nüfus kayıtlarında "ölü" olarak yer aldığını öğrendi.

Çalıştığı inşaat firmasındaki işinden de çıkarılan Geçim, akrabasının manavında hem ekmeğini kazanıyor hem de yaşadığını kanıtlamak için nüfus müdürlüğü ve savcılığa yaptığı başvurunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Nüfus kayıt örneği belgesinde 6 Şubat'ta öldüğü belirtilen Geçim, hatanın düzeltilmesini ve ardından "harita oluşturma ve verileri görselleştirmek için bilimsel ölçüm yapma" işi olarak bilinen topoğrafçılığa devam etmeyi amaçlıyor.

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"DEPREMDEN BU YANA MAĞDUR DURUMDAYIM"

Manavda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Geçim, depremde hem yakınlarını hem de kendini kaybettiğini anlattı.

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Depremde ölmediğini kanıtlamak için çabaladığını aktaran Geçim, "Depremde dayımı, yengemi kaybettik. Onların cenazelerini hastaneye götürdük. Ölü muayenesi yapıldıktan sonra cenazeyi bana teslim ettiler. Teslim alırken de ismimi ve TC'mi istediler ben de verdim. Daha sonra kayıtlara baktığımızda dayım yaşıyor, ben ölü görünüyorum. Memur arkadaş bir hata yapmış." diye konuştu.

Geçim, ölü olduğunu Ankara'da hastanedeki göz muayenesi işlemleri dolayısıyla öğrendiğini ve şok olduğunu belirtti.

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Araştırma yaptığında yanlışlığı fark ettiğini anlatan Geçim, şöyle konuştu:

"Çalıştığım şirketi, ölü göründüğüm için Sosyal Güvenlik Kurumu aramış ve 'ölü adama SGK primi yatırıyorsunuz, ceza yersiniz' dedikleri için onlar da beni işten çıkarttılar. Depremden bu yana mağdur durumdayım. Hiçbir yerde çalışamıyorum. Burada dayım manav işiyle uğraşıyor, ona yardım ediyorum."

YAŞADIĞINI KANITLADIĞINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPMAK İSTİYOR

Nüfus müdürlüğüne konuyla ilgili gerekli dilekçeleri verdiğini belirten Geçim, şu anda bankaları kullanamadığını, hiçbir iş başvurusu yapamadığını söyledi.

Yaşadığını kanıtladığında doğum günü kutlaması yapmak istediğini dile getiren Geçim, "Tekrar işimde çalışmak istiyorum. Sigortasız bir şekilde yaşıyorum, gelir kaynağımız yok. Bankaları da kullanamıyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadesini kullandı. (AA)


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deprem Hatay Kahramanmaraş

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