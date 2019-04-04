‘Hayatı Aydınlat Konseri’nde çalışanlar korusuna ünlü sanatçı Merve Özbey eşlik etti

CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde bu kez CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları ‘sahne’ aldı. Ünlü sanatçı Merve Özbey’in şarkıları ile destek verdiği geceden elde edilen gelirle, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmeleri için ‘akülü sandalye şarj istasyonları’ kurulacak. Konserden önce Antalya’da Muratpaşa İlçesi’nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol’da birer akülü sandalye şarj istasyonun kurulumunu tamamlayan CK Enerji, Antalya, Burdur ve Isparta’daki istasyon sayısını artırmayı hedefliyor.

CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı ve kısa sürede perakende elektrik sektörünün önde gelen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen ‘Hayatı Aydınlat’, Antalya’da da ‘ses’ verdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat konserlerinin 8’incisi dün Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda geniş katılım ile gerçekleştirildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in ev sahipliğinde, Günhan Özmen yönetiminde ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşlik ettiği konserden elde edilen gelirle ilk etapta Antalya’nın merkezi noktalarına engelli vatandaşlar için akülü sandalye şarj istasyonları kurulacak.

Yapılan bilgilendirmede şirket; Antalya’da 2 adet akülü sandalye şarj istasyonunu konser öncesine yetiştirdi. Muratpaşa İlçesi’nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol’da birer istasyonu devreye alan şirket, engelli vatandaşların kentin sokaklarında ‘enerjisiz’ kalmadan ücretsiz olarak sandalyelerini şarj edebilecekleri istasyonların sayısını artırmayı hedefliyor.