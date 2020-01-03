Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında kimlik sahibi oldu

Erzincan’da hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Cemile Dağdal, 85 yaşında kimliğine kavuştu. 85 yıl sonra varlığını kanıtlayan yaşlı kadının kimliğini ise Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin evine giderek bizzat teslim etti. Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Cemile Dağdal, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlanınca oğlu Dursun Erzincanlı tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Doktorlar tarafından ilk kontrolleri yapılan kadının tedavi sürecinin devam etmesi için yakınlarından kimlik numarası verilerek kayıt işlemlerinin yapılması istendi. Bunun üzerine Dursun Erzincanlı, hastane görevlilerine annesi Cemile Dağdal’ın kimliğinin olmadığını söyledi. Hastane personeli tarafından kadının nüfus kaydının olmadığı ve kimliğinin bulunmadığına ilişkin tutanak tutuldu. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün talimatları üzerine Erzincan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin 85 yaşındaki Cemile Dağdal’a ulaştı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Cemile Dağdal’ın kimliği çıkarıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, 85 yaşındaki Cemile Dağdal’ın evine giderek çıkan kimliğini bizzat teslim etti.

Akıllara ’Ay Lav Yu’ filmi geldi

Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken Cemile Dağdal, yıllar sonra kimliğine kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen “Ay Lav Yu” filmini akıllara getiren Dağdal, filmin final sahnesinde herkesin kimliğine kavuştuğu gibi kimliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Artık Dağdal, resmiyette de var olmanın gururunu yaşıyor.

“Teyzemizin evine kimliğine teslim etmeye geldik”

Cemile Dağdal’ın kimliğini teslim eden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, “Bize müracaat gelmedi biz basından öğrendik. Hemen hastaneye gittim. Teyzemizin durumunu öğrendik. O gün dosyasını tanzim ettik. Birkaç eksiklikler vardı onları da yerine getirdikten sonra dosyayı Ankara’ya gönderdik. Genel müdürlüğümüz işlemleri hızla sonuçlandırarak tescil işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da teyzemizin evine kimliğini teslim etmeye geldik. Birkaç gün içerisinde kimliğini çıkardık. Çok kolay oldu. Sıkıntısız bir şekilde tescilini gerçekleştirdik” diye konuştu.