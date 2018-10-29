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Hayatı, çöpte bulduğu kitapla değişti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de Batuhan Yüksel'in (23) hayatı çocukluk döneminde çöp konteynerinden kağıt toplarken bulduğu kitapla değişti. Şimdi yüksek lisans öğrencisi olan Yüksel, satın aldığı ve çöplerden topladığı, içinde 100 yıllık tarihe sahip ikinci el kitapların da bulunduğu kitapçıda hem kendisi okuyor hem de öğrencilere kaynak sağlıyor.

Hayatı, çöpte bulduğu kitapla değişti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Batuhan Yüksel'in (23) hayatı çocukluk döneminde çöp konteynerinden kağıt toplarken bulduğu kitapla değişti. Şimdi yüksek lisans öğrencisi olan Yüksel, satın aldığı ve çöplerden topladığı, içinde 100 yıllık tarihe sahip ikinci el kitapların da bulunduğu kitapçıda hem kendisi okuyor hem de öğrencilere kaynak sağlıyor.
Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Tennuri Mahallesi'nde içinde 10 bine yakın kitap, dergi, fotoroman ve ansiklopedinin bulunduğu kitabevinin işletmeciliğini yapan ve burayı '2'nci el kitapların huzurevi' olarak adlandıran Batuhan Yüksel, kitaplara olan ilgisini şöyle anlattı:
"Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kitaplara ilgi duymamın nedeni, çocukluk dönemimde çöplerden kağıt toplarken bulduğum Emile Zola'ya ait 1943 yılı baskılı 'Nana' isimli kitap oldu. Bulduğum kitap, benim kitaplara olan bakışımı değiştirdi. Üniversitede hafta sonları çalıştığım bu kitabevini bir süre sonra devraldım. 10 bine yakın eserin yer aldığı dükkanımda bulunan kitapların hepsi ikinci el olup, çöp konteynerlerinden, hurdacılardan, bit pazarlarında ve hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının sattığı kütüphanelerden topladım. Hepsinin bakımını temizliğini yapıyor, raflara öyle koyuyorum" dedi.
100 YILLIK YAZILI ESERLERİ NAFTALİNLE KORUYOR
Kitabevinde baskı tarihi 100 yılı aşan Osmanlıca ve farklı dillerde birçok taş baskı eserin bulunduğunu belirten Yüksel, " Çalıkuşu'nun ilk baskısı olmak üzere birçok kitap var. Tarihi 100 yılı aşkın olan eserleri, naftalinlere sararak böceklerden korumak için özel bir çantada saklıyorum. Çok fazla kitap okuyan biri değildim. Okuduğumda ne kadar cahil kaldığımı düşünerek üzülüyorum. Burada roman ve kitapların yanı sıra farklı türde birçok kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı eser var. Kitapları değerine göre alıp satıyorum. Ancak, orta ve lise öğrencilerinin dönem ödevleri, yüksek lisans bitirme tezleri için gelen öğrencilere kaynak bulabilmek için ücretsiz olarak yardım ediyorum" diye konuştu.

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Hayatı, çöpte bulduğu kitapla değiştiHayatı, çöpte bulduğu kitapla değiştiHayatı, çöpte bulduğu kitapla değiştiHayatı, çöpte bulduğu kitapla değişti

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