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Hayatı diziye de konu olmuştu! İsrail, deşifre edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını açıkladı

12.12.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatı Netflix yapımı 'The Spy' dizisinde de konu olan, Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajı ve nasıl yakalandığı 57 sonra İsrail tarafından açıklandı. 1965 yılında Suriye'de idam edilen Eli Cohen'in son telgrafında İsrailli yetkililere, "Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığını" bildirdiği kaydedildi.

Hayatı diziye de konu olmuştu! İsrail, deşifre edilen Mossad ajanı Eli Cohen'in son mesajını açıkladı

İsrail hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cohen'in İsrailli yetkililere yazdığı 19 Şubat 1965 tarihli telgrafı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea'nın olaya ilişkin değerlendirmesi paylaşıldı.

MOSSAD BAŞKANI AÇIKLADI

Cohen'in son telgrafında İsrailli yetkililere, "Önceki akşam Genelkurmay'da Suriye Cumhurbaşkanı Emin el-Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldığı" haberini verdiği kaydedildi. Barnea, "Cohen, mesajlaşmanın fazla olmasından ya da merkezin sürekli bilgi göndermesini istemesinden dolayı değil, düşmanın mesajlarını ele geçirmesi nedeniyle yakalandı." ifadelerini kullandı.

Cohen'in Suriye'de görev yaptığı döneme ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini belirten Barnea, Suriye'de idam edilen Cohen'in kalıntılarının İsrail'e getirilerek gömülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

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Mossad Başkanı David Barnea "Eli Cohen en iyi ajanlarımızdan biriydi. Tarihin derinliklerinden bile olsa bizi etkilemeye, savaşma ruhu, cesaret ve bağlılık aşılamaya devam ediyor. O sadece bugünün ajanlarına değil, tüm Mossad'a ilham kaynağı” dedi.

HAYATI NETFLIX'E DİZİ DE OLMUŞTU

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Eli Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktaran Cohen, 18 Mayıs 1965'te idam edilmişti.

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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in 2019 yapımı "The Spy" (Casus) dizisine konu olan Cohen'in hayatı, popüler kültürde de yer edinmişti. (AA)


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