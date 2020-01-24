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Hayatı durma noktasına getiren kar, kayak severleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı en çok kayak severleri sevindirdi.Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hayatı durma noktasına getiren kar, kayak severleri sevindirdi

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı en çok kayak severleri sevindirdi.
Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 579 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı ve uçak seferlerinin iptal edildiği kentteki tek kayak merkezi olan Abalı Kayak Merkezi için sevindirici haber geldi. Bu sene kar yağışının az olması nedeniyle sezonu açamayan Abalı Kayak Merkezinde dünden beri etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaştığı belirtildi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün geceden belir merkezde kar sıkıştırma çalışması yapıldığı belirtilerek, “Dün akşam ilimizde başlayan kar yağışı ile birlikte ihtiyaç duyulan kar seviyesine ulaşan kayak tesisimizin pistlerinde ekiplerimizin kar sıkıştırma işlemi geceden beri devam ediyor. Tüm kayak severlerimizi hafta sonu Abalı Kayak Merkezimize bekliyoruz” denildi.

Hayatı durma noktasına getiren kar, kayak severleri sevindirdi

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