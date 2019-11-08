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Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, verdiği konferanslarla Türkiye’de birçok kesimin ilgisini çeken Avukat Yazar Hayati İnanç’ı, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya getirdi.Büyükşehir Belediyesi’nde personele yönelik kanun ve yönetmelikler hakkında sık sık bilgilendirici seminerler organize eden İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, bu sefer Türkiye’de kültür ve sanat anlamında dikkat çeken bir ismi Büyükşehir çalışanlarıyla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, verdiği konferanslarla Türkiye’de birçok kesimin ilgisini çeken Avukat Yazar Hayati İnanç’ı, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya getirdi.
Büyükşehir Belediyesi’nde personele yönelik kanun ve yönetmelikler hakkında sık sık bilgilendirici seminerler organize eden İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, bu sefer Türkiye’de kültür ve sanat anlamında dikkat çeken bir ismi Büyükşehir çalışanlarıyla buluşturdu. Tarihten ve şairlerden beslendiği mısraları günümüz Türkçesine uyarlayarak, engin bir tecrübeyi insanlarla buluşturan Avukat Yazar Hayati İnanç, Bursa’da konferans verdi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen etkinliğe, belediye çalışanları katıldı.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Numan Şeker, yaptığı selamlama konuşmasında, en son Kamu İhale ve 657 Devlet Memurları kanunları hakkında eğitim planlaması yaptıklarını söyledi. İşin teknik yönü kadar manevi yönünün olduğuna değinen Şeker, bu nedenle Mevlid Kandili ve Cuma günü nedeniyle Avukat Yazar Hayati İnanç’ı Bursa’da ağırladıklarını ifade etti.
Avukat Yazar Hayati İnaç ise yaptığı konuşmada, hayranlık duyduğu gönül sultanları ve şairlere, onlardan miras kalan ve toplumsal huzuru sağlayan hikayelere değindi. İnanç, konuşmasında, Sırrı-yi Sekati ve Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ile Nabi, Osman Yüksel Serdengeçti ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin hayat hikayelerine, mısralarına, bıraktıkları değerlere dikkat çekti.

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