Hayati İnanç Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, düzenlediği "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” adlı söyleşiyle şiirin penceresinden hayata bakarak Sultangazililere unutulmaz bir gün yaşattı. Program kapsamında Sultangazililerle buluşan Hayati İnanç şiirle birlikte ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatından örnekler verdi. İnanç, geçmişte yazılmış, bugün üstü hayli tozlanmış, kendi tabiriyle zengin ve öksüz olarak tanımladığı divan edebiyatını insanlara sevdirmeye çalışıyor. Katılımcıların büyük beğeni ile dinlediği İnanç, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda İnanç’a katkılarından dolayı çiçek taktim edildi. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapan İnanç, “En değerli iş insana yatırım” diyerek klasik eserlerden edindiği heyecanı her yaştan insanlarla paylaşmaya gayret gösteriyor.

“Bugün manevi pınardan Sultangazi’de bulunan herkes içmiş oldu”

Bu tarz programların devamının geleceğinden bahseden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Hayati İnanç anlattıklarıyla gençlere, tecrübelerini yansıtan ama anlatırken de farklı farklı anlamlar çıkartabileceğimiz ve gençlere hayat dersleri verebileceğimiz birçok şeyi bugün Sultangazi’de paylaşmış oldu. Bugün manevi pınardan Sultangazi’de bulunan herkes içmiş oldu. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde farklı isimlerle bir arada olmaya çalışacağız. Hayati İnanç’ın anlattıklarından şunu görüyoruz ki insanların gönlüne dokunabiliyorsanız, onların yüreklerinde ses getirebilecek şeyler anlatabiliyorsanız genç yaşlı fark etmez herkesin gönlüne girebilirsiniz. Burada bugün Sultangazililer çok mutlu ve huzurlu oldu inşallah devamı gelecek” dedi.

“Gençler dedelerinin mesajlarından uzak kalmanın acısını yaşıyorlar”

Gençlerin ilgisinden memnun olan Hayati İnanç, “Bu kadar genç insanın böyle bir konuyu dinlemek için canla başla bir buçuk saat boyunca, dikkatleri hiç dağılmadan heyecanla sonuna kadar takip etmeleri çok güzel. Zaten salonun kapasitesinin 4 katıyla hücum edenlerin neredeyse tamamının genç olması dikkat çekici ve de bir şey öğretiyor bize. Şunu öğrenmeliyiz büyükler olarak gençlerimiz kendi değerlerinden, kendi mazilerinden, dedelerinin mesajlarından uzak kalmanın acısını yaşıyorlar ve bunu gördükleri zaman canla başla gönülden sarılıyorlar, iştiyakla öğrenmek istiyorlar. Gençlerin teveccühü beni çok ümitlendiriyor, sevindiriyor. Sultangazi bugün harikaydı, Allah nazarlardan saklasın inşallah dualara ve hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.