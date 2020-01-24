HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayati İnanç Sultangazililerle buluştu

Hayati İnanç Sultangazililerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” söyleşisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” söyleşisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hayati İnanç, en güzel şiir ve hikayelerle izleyici ile buluştu.

Sultangazi Belediyesi, düzenlediği "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” adlı söyleşiyle şiirin penceresinden hayata bakarak Sultangazililere unutulmaz bir gün yaşattı. Program kapsamında Sultangazililerle buluşan Hayati İnanç şiirle birlikte ilahi aşkı da inceleyerek divan edebiyatından örnekler verdi. İnanç, geçmişte yazılmış, bugün üstü hayli tozlanmış, kendi tabiriyle zengin ve öksüz olarak tanımladığı divan edebiyatını insanlara sevdirmeye çalışıyor. Katılımcıların büyük beğeni ile dinlediği İnanç, programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda İnanç’a katkılarından dolayı çiçek taktim edildi. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapan İnanç, “En değerli iş insana yatırım” diyerek klasik eserlerden edindiği heyecanı her yaştan insanlarla paylaşmaya gayret gösteriyor.

“Bugün manevi pınardan Sultangazi’de bulunan herkes içmiş oldu”
Bu tarz programların devamının geleceğinden bahseden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Hayati İnanç anlattıklarıyla gençlere, tecrübelerini yansıtan ama anlatırken de farklı farklı anlamlar çıkartabileceğimiz ve gençlere hayat dersleri verebileceğimiz birçok şeyi bugün Sultangazi’de paylaşmış oldu. Bugün manevi pınardan Sultangazi’de bulunan herkes içmiş oldu. Bundan sonra daha yoğun bir şekilde farklı isimlerle bir arada olmaya çalışacağız. Hayati İnanç’ın anlattıklarından şunu görüyoruz ki insanların gönlüne dokunabiliyorsanız, onların yüreklerinde ses getirebilecek şeyler anlatabiliyorsanız genç yaşlı fark etmez herkesin gönlüne girebilirsiniz. Burada bugün Sultangazililer çok mutlu ve huzurlu oldu inşallah devamı gelecek” dedi.

“Gençler dedelerinin mesajlarından uzak kalmanın acısını yaşıyorlar”
Gençlerin ilgisinden memnun olan Hayati İnanç, “Bu kadar genç insanın böyle bir konuyu dinlemek için canla başla bir buçuk saat boyunca, dikkatleri hiç dağılmadan heyecanla sonuna kadar takip etmeleri çok güzel. Zaten salonun kapasitesinin 4 katıyla hücum edenlerin neredeyse tamamının genç olması dikkat çekici ve de bir şey öğretiyor bize. Şunu öğrenmeliyiz büyükler olarak gençlerimiz kendi değerlerinden, kendi mazilerinden, dedelerinin mesajlarından uzak kalmanın acısını yaşıyorlar ve bunu gördükleri zaman canla başla gönülden sarılıyorlar, iştiyakla öğrenmek istiyorlar. Gençlerin teveccühü beni çok ümitlendiriyor, sevindiriyor. Sultangazi bugün harikaydı, Allah nazarlardan saklasın inşallah dualara ve hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

“Tarihi, kültürü daha iyi öğrenerek bilinçli şekilde geleceğe bakacağız”
Belediyeye teşekkür eden Onur Tekin, “Hocamın sürekli tekrar ettiği ve gerekli gördüğü dersleri gençlere aktarıyor. İnşallah böyle hocalarımızın çoğalmasıyla tarihi, kültürü daha iyi öğrenerek bilinçli şekilde geleceğe bakacağız. Belediyemizi bu konuda tebrik ediyorum gençlere önem verdiğini bu söyleşiyi düzenleyerek gösterdi. İnşallah böyle söyleşiler devam eder, biz gençler de olarak katılmaya devam ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uğur Mumcu ölümünün 27. Yıl dönümünde Beşiktaş’ta anıldıUğur Mumcu ölümünün 27. Yıl dönümünde Beşiktaş’ta anıldı
Merkez üssü Sivrice, Elazığ olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı - Kandilli RasathanesiMerkez üssü Sivrice, Elazığ olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı - Kandilli Rasathanesi
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.