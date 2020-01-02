Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, Terme Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Termelilerle buluştu.

Terme Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hayati İnanç ile Edebiyat, Dil ve Kültür Üzerine "İşte geldik gidiyoruz" adlı program Termelilerin yoğun ilgisi ile Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzdiham yaşandı

Ünlü yazarı yakından görmek isteyen Termeliler saatler öncesinde salonu doldurdu. Birçok vatandaş ise programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

Dinleyenleri mest etti

Kendine has anlatımıyla dinleyenleri mest eden İnanç, aşk, ihlas, evlilik, ölüm, gibi değerleri, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olaylarla birleştirerek mizahi bir dille anlatarak, dinleyiciler mest etti. İnanç ayrıca, Şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Mevlana, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Necip Fazıl Kısakürek’ten okuduğu beyitlerle Divan Edebiyatı’nın nadide dünyası ve eserleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.