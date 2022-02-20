Hayatı kabusa döndü! Öyle bir şeye alerjisi var ki duyan inanamıyor

Havaların soğuması, özellikle de kışın soğuk hava ile temasın artış göstermesi ve çok uzun süre soğuk havaya maruz kalmak, soğuk alerjisi yaşanmasına yol açabiliyor. Ancak soğuk alerjisi olan Vicki Noble isimli kadının durumu bir hayli farklı.

NADİR GÖRÜLEN SOĞUK ALERJİSİ HAYATINI ALT ÜST ETTİ

Vicki Noble'ın soğuğa karşı nadir görülen bir alerji nedeniyle hayatı kabusa döndü. 55 yaşındaki kadına 2014'te insanların sadece yüzde 0,05'ini etkileyen ve yaz aylarında bile normal bir yaşam sürmesini engelleyen bir soğuk alerjisi teşhisi kondu.

"SERİNLEMEK İÇİN DONDURMA BİLE YİYEMEZ"

Dailystar'ın aktardığına göre, soğuk bir içecek tutması bile onu kaşındırıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Kadın için "serinlemek adına bir dondurma bile yiyemez" deniliyor.

Vicki Noble, "İnsanlar soğuğa alerjim olduğunu söylediğimde bana inanmıyorlar ama bu gerçek, çok gerçek. Hayatı tehdit edici olabilir." dedi.

Kadın, birkaç gün önce koluna birkaç damla soğuk su çarptığını ve bunun acı verici yaralara sebep olduğunu ifade etti.

NEFES ALMA SORUNLARI OLUYOR

55 yaşındaki kadın, döküntüler ve kızarıklıkların dakikalar içinde ortaya çıktığını söyleyerek, kaşınıp ağrılı bir yanma hissi verdiklerini anlattı. Nefes alma sorunları olduğundan da bahseden kadın, yorgun ve bitkin hissettiğini de paylaştı.

Noble, kışın olabildiğinde evde kaldığını ancak cildini korumak için dükkanlara giderken eldiven ve atkı gibi kendisine soğuktan koruyacak aksesuarlar takması gerektiğini söyledi.

Enerji fiyatlarının yükselmesinden dolayı endişelenmeye başlayan kadın, "Enerji fiyatları yükselirken, insanların bunu bilmesi çok önemli. Bu alerjiye sahip çocukları olan aileler için çok üzülüyorum. Hayatı tehdit edici olabilir." dedi.

"BU ÇOK PAHALIYA MAL OLACAK"

Kadın, "Isıtıcıyı açık tutmak zorunda kalacaklar ve bu çok pahalıya mal olacak. İşin kötüsü, insanlar anlamıyor. "diye de ekledi.

Vicki Noble'ın daha önce Yunanistan'da 26 derece sıcaklıkta rüzgar sörfü yaparken denize düşerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haberde, Vicki Noble'ın 2014'ten önce ise Avusturya'da bir tatil evi işlettiği ve ironik bir şekilde her gün kayak yaptığı aktarıldı.

