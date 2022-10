Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız! Vücudun doğru çalışmasını, sağlıklı kalmasını sağlar

Besinlerin devreye girdiği yerde vücudumuz, çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi üretemez. Besinler vücudumuzun görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Tüm besinler bizim için faydalı olsa da onsuz yaşayamayacağımız en önemli şeyler nelerdir? Vücudumuzun doğru çalışması ve sağlıklı kalması için hayati öneme sahip besinler vardır.

PROTEİN

Proteinler, kas oluşumu için gerekli olan kritik hormonların ve enzimlerin üretilmesine yardımcı olur. Amino asitler olarak bilinen küçük yapı parçalarından yapılırlar. Bu amino asitler, biz büyüdükçe sürekli olarak birleşir ve bozulur. Bu yapı taşlarının vücudumuzda mevcut olduğundan emin olmak, optimal yaşlanmaya katkıda bulunur. Fındık, süt ürünleri, fasulye, et ve yumurta gibi tüm temel amino asitleri aldığınızdan emin olmalısınız. Ne zaman et yeseniz, sadece yağsız et tüketmeye çalışın.

KARBONHİDRATLAR

Çoğumuz karbonhidratların sağlık sorunlarına katkıda bulunduğunu düşünürken, vücudumuzun çalışması için karbonhidratlara da ihtiyacı vardır. Karbonhidratlar vücudumuza, özellikle de beynimize güç verir. Karbonhidratlar basit veya karmaşık olarak sınıflandırılır. Makarna, pirinç ve beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar ölçülü olarak alınmalıdır. Öte yandan karmaşık karbonhidratlar çok önemlidir. Tam tahıllar, sebzeler, baklagiller ve meyveler karmaşık karbonhidratlardır.

YAĞLAR

Yağlar genellikle kötü bir üne sahiptir, ancak son araştırmalar sağlıklı yağların sağlıklı bir vücut için gerekli olduğunu göstermiştir. Evet, yağ birçok kalori içerir ve bu kaloriler vücudunuzun enerji ihtiyaçları için kritik öneme sahiptir. Ancak tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar gibi sağlıklı yağları almalıyız. Bu arada doymuş ve trans yağları kısıtlamamız veya ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sağlıklı yağlar tohumlar, bitkisel yağlar, kabuklu yemişler, somon ve ton balığı gibi çeşitli gıdalarda bulunabilir.

VİTAMİNLER

Vitaminler, hastalıkların önlenmesi ve genel sağlık için kritik öneme sahiptir. Her vitamin vücutta çok önemli bir işleve sahiptir ve eksikliği sağlık sorunlarına ve hastalıklara neden olabilir. Vitaminlerin akciğer ve prostat kanseri oluşumunu azalttığı ve güçlü antioksidanlar olduğu gösterilmiştir. Örneğin C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun iyileşme sürecine yardımcı olur. Genellikle sebze, meyve ve yağsız etlerden zengin bir diyet tüketen bir kişi, ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri yiyeceklerden alacaktır.

MİNERALLER

Vücudumuzda bol miktarda bulunan magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudumuzun düzenli olarak yaptığı birçok kimyasal reaksiyonda kullanılmaktadır. Dengeli bir diyet, vücudumuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlamaya yardımcı olur. Deniz ürünleri, meyveler, kümes hayvanları, yumurta sarısı, kepekli tahıllar, sebzeler, fasulye ve baklagiller ve süt ve diğer süt ürünleri, insanların diyetlerinde yeterli mineral almasına yardımcı olabilecek gıdalardan sadece birkaçıdır.

Vücudumuzun % 70'i sudur. Bu nedenle, sulu kalmanın gerekli olması şaşırtıcı değil. Su beyni ve ruh halini iyileştirir. Amortisör ve yağlayıcıdır. Aynı zamanda nemlendirir, besinleri taşır, kabızlığı önler ve toksinleri ortadan kaldırır. Hafif dehidrasyon baş ağrılarına ve zayıf fiziksel ve zihinsel performansa neden olabilir. Musluktan veya şişelenmiş saf, şekersiz su içmek idealdir. Sade sudan hoşlanmayanlar, bir miktar narenciye veya limon ekleyebilirler.

LİF

Lif alımınızı artırmanın çeşitli sağlık yararları vardır. Lif tüketimi sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kaybını ve bağırsaklarda faydalı bakterilerin gelişimini de destekler. Fasulye, sebze, meyve ve tahıllar, mevcut en önemli besinsel lif kaynaklarından bazılarıdır. Sonuç olarak, yağsız proteinler, meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar açısından zengin, çeşitli bir diyet tüketmek, bu temel besin maddelerinin yeterli şekilde alınmasını sağlamanın en iyi yoludur.