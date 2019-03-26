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Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın 4.

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

Adana’da bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan gencin videosu sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği ve Adana’da çekildiği söylenen videoda bir genç, bir apartmanın 4. katına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4’üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.
Hayatını hiçe sayan gencin görüntülerde bir ara koliye çarptığı ve düşmekten kıl payı kurtulduğu da görülüyor.

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı

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