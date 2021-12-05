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  4. Hayati tehlikesi bulunuyor! Su zannedip içti, bir anda fenalaştı

Hayati tehlikesi bulunuyor! Su zannedip içti, bir anda fenalaştı

05.12.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen, Suriye uyruklu Muhammed Faddawi (26) hastanelik oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Faddawi'nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor! Su zannedip içti, bir anda fenalaştı

Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak üzerinde bulunan evinde temizlik yapan Ayşe Faddawi, çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı. Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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