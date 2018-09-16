Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, doktorun yazmadığı uyku ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Basit bir uyku hapının kalpte ritim bozukluğuna ve ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekir" dedi.

AZI VEYA ÇOĞU ZARARLI



DHA'nın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, uykunun genel olarak insanın beyin ve zihin sağlığını yenileyen, onaran, çok önemli bir aktif süreç olduğunu söyledi. Normal yetişkin bir kişide uyku süresinin 6-8 saat olduğunu ifade eden Şahinkaya, "Bu sürenin dışında az ya da fazla uyumak vücuda zararlar verebilir. Uyku bozuklukları bazen ciddi ve kritik boyutlara ulaşabilir" dedi.

Uyku bozukluğunun her 3 kişiden birinde görülebildiğini kaydeden Şahinkaya, "Kadınlarda, ileri yaşta daha fazla görülme eğilimi gösterir. Gece uykuda apne dediğimiz solunum durmaları eğer uzarsa veya sık apneler ile ritim bozuklukları meydana gelirse, kronik dönemde yine bu uzun uykusuzluğa bağlı kalp yetmezliği gelişirse, o zaman bu durum kritik sonuçlara neden olabilir. Uzun uyumanın az uyumak kadar beyne zararları var. Fazla uyuma beyinde vücutta inaktaviteye, bazı hormonel değişikliklere neden olarak obeziteye ve şeker hastalığına bir eğilim oluşturur. Fazla uyumak inme riskini, yani felç riskini artırabilir, uzun süreli aşırı uyku baş ağrılarını tetikleyebilir. Yine aşırı uyku beynin bilişsel fonksiyonları dediğimiz aslında beyne ait her türlü fonksiyonun yavaşlamasına neden olabilir" diye konuştu.