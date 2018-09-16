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Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Doktorun yazmadığı uyku ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, "Basit bir uyku hapının kalpte ritim bozukluğuna ve ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekir" dedi

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, doktorun yazmadığı uyku ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Basit bir uyku hapının kalpte ritim bozukluğuna ve ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekir" dedi.

AZI VEYA ÇOĞU ZARARLI

DHA'nın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, uykunun genel olarak insanın beyin ve zihin sağlığını yenileyen, onaran, çok önemli bir aktif süreç olduğunu söyledi. Normal yetişkin bir kişide uyku süresinin 6-8 saat olduğunu ifade eden Şahinkaya, "Bu sürenin dışında az ya da fazla uyumak vücuda zararlar verebilir. Uyku bozuklukları bazen ciddi ve kritik boyutlara ulaşabilir" dedi.

Uyku bozukluğunun her 3 kişiden birinde görülebildiğini kaydeden Şahinkaya, "Kadınlarda, ileri yaşta daha fazla görülme eğilimi gösterir. Gece uykuda apne dediğimiz solunum durmaları eğer uzarsa veya sık apneler ile ritim bozuklukları meydana gelirse, kronik dönemde yine bu uzun uykusuzluğa bağlı kalp yetmezliği gelişirse, o zaman bu durum kritik sonuçlara neden olabilir. Uzun uyumanın az uyumak kadar beyne zararları var. Fazla uyuma beyinde vücutta inaktaviteye, bazı hormonel değişikliklere neden olarak obeziteye ve şeker hastalığına bir eğilim oluşturur. Fazla uyumak inme riskini, yani felç riskini artırabilir, uzun süreli aşırı uyku baş ağrılarını tetikleyebilir. Yine aşırı uyku beynin bilişsel fonksiyonları dediğimiz aslında beyne ait her türlü fonksiyonun yavaşlamasına neden olabilir" diye konuştu.

"UYKU PROBLEMİNİN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR"

Uyku bozukluklarına neden olan konular ile ilgili de bilgi veren Şahinkaya, "Bazen dönemsel değişiklikler, yaşam koşullarında değişiklikler uykuyu bozabilir. Mesela aşırı stres, ortam değiştirmek, uzun yolculuklar, farklı bir yere seyahat etmek, kayıplar, yaş reaksiyonları uyku bozukluklarını tetikleyebilir. Ama bazen vücutta başka hastalıklar yine uyku bozukluğuna sebep olabilir. Eğer gece çok aşırı horlama varsa ve uykuda solunum durmaları yaşanıyorsa, 2-3 ayı geçen kronik uykusuzluk çekiyorlarsa, uykuya dalma ve sürdürmede zorluk çekiyorlarsa, gündüz aşırı uykululuk ve ani uykuya dalma atakları yaşıyorlarsa ve yine uzun uykusuzluk veya fazla uyku nedeni ile başka hastalıkların geliştiğini fark ediyorlarsa, o zaman hekime başvurmalılar" açıklamasında bulundu.

Uyku haplarının doktor tavsiyesi olmadan alınmasının sakınca oluşturacağını belirten Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya, "Basit bir uyku hapının ritim bozukluğuna, kalpte ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Reçetesiz satılır bu ilaçlar. Bunun üzerine durmak lazım. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek ve mutlaka sorununuz varsa hekime danışmak gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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