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Hayati Yazıcı: ABD'nin Golan kararıyla ilgili dünya teyakkuz halinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına tepki göstererek, "ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak İsrail’in saldırısı ile eş zamanlı biçimde 67’deki işgalde, işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu.

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına tepki göstererek, "ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak İsrail’in saldırısı ile eş zamanlı biçimde 67’deki işgalde, işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun meydan okurcasına icra edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dünya büyük bir teyakkuz halindedir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, esnaf odaları başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, Rize esnafına hizmet ettiklerini belirterek, "Zaman zaman takıldığımız yerlerde siyasilerin desteğini talep ediyoruz. Bu noktada milletvekillerimiz ildeki siyasi temsilcilerimiz sağ olsunlar destek veriyorlar. Hep beraber ilimizin daha yaşanabilir bir il olması için gayret içerisindeyiz. Burada bugün bütün il, ilçe oda başkanlarımızla bir aradayız. Mevcut sorunlarımızın çözümü ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız" dedi. 'İSTİŞARE İÇİN BURADAYIZ' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da esnafın işini iyi yapan ve ehil insan olduğunu vurgulayarak, "Esnaf toplumla en iyi iletişimi olan kesimdir. Biz Ak Parti olarak esnaf kesimini hiçbir zaman göz ardı etmedik. Süreçleri beraber paylaşarak yürüttük. Bugün de bunun için istişare için buradayız" diye konuştu. ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yazıcı şunları söyledi: "Türkiye’de dünyada çok önemli olaylar yaşıyoruz. Dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler ülkemizi de etkiliyor. Gelişmelerle ilgili duruşumuzu da çıkıp deklare ediyoruz. Dün iki önemli olay yaşandı. Birincisi; Milli takımımız Eskişehir’de oynanan müsabakada Moldova’yı 4-0 yendi, bundan gururlandık. İkincisi ise dünya sulhunu tehdit eden yanı başımızda zaten karmaşa içinde olan Suriye ile ilgili gelişme oldu. ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak İsrail’in saldırısı ile eş zamanlı biçimde 67’deki işgalde, işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun meydan okurcasına icra edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dünya büyük bir teyakkuz halindedir. Biz Türkiye olarak değerlere önem veriyoruz. Türkiye’yi yönetirken ortak değerlerimiz var. 'Tek milletiz, tek vatanız, tek bayrağız' diyoruz, bunlar üzerinde siyaset yapılmaz. Bu çerçevede insan hakları beyannamesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Avrupa Birliği'nin oluşturduğu Kopenhag kriterleri var. Birleşmiş Milletlerin uygulamaları var. BM'nin, 67 savaşında işgal ettiği, halen işgalini sürdürdüğü Golan Tepeleri ile ilgili kararı yok mu? Pek çok kararı var, o işgalin haksız olduğuna. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin birisi de ABD ama ABD Başkanı bütün bunları görmezden gelerek 'bunu onaylıyorum, bunu haklı buluyorum' diyor. Bu kabul edilebilir bir şey mi? O yüzden başta Cumhurbaşkanımız ve insanlık, sesimizi yükselttik."

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