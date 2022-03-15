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Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' tartışmalarına yanıt

15.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim ve Siyasi Partiler Yasa Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile düzenledikleri basın toplantısıyla Meclis'te yasa teklifini duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni seçim sistemine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Yazıcı erken seçim tartışmalarına da yanıt verdi.

Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' tartışmalarına yanıt

Hayati Yazıcı Seçim Kanunu'nda Değişiklik İçeren Teklif hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. 15 maddelik teklif hakkında konuşan Yazıcı, erken seçim tartışmalarına da değinerek "Seçimler zamanında yapılacak" dedi.

Yeni seçim sistemiyle ilgili soruları NTV canlı yayınında katıldığı bir programda yanıtlandıran Yazıcı şunları söyledi:

"Bize göre erken seçim söylemini haklı gösterecek hiçbir emare yok. Erken seçim için bir sorun olacak, ona çare olarak üreteceksiniz. Bu muhalefetin bir söylemi. Onlar da bunun olmayacağını söyleye söyleye anladılar. Seçimler zamanında yapılacak, zaten başından beri biz bu konuda çok özenliyiz. Seçim kanunundaki değişiklik erken seçim tartışmasını bitirdi.

İttifak belli hedefler belli siyasi programlar çerçevesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliklerini korumak için güç birlikleri yapmaları anlamına geliyor. İttifak içinde yer almanın en önemli sağladığı imkan, ittifağın toplam oyunun barajı geçmesi halinde baraj sorunu kalmıyor. Bu tüm partiler için böyle.

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"HAKSIZLIĞA YOL AÇABİLİYORDU"

Siz milletin oluşmuş idaresini bunları toplayıp da başka şekilde yansıyacak şekilde sonuç çıkarmak demokratik değil. Haksızlığa da yol açtığını düşünerek rasyonel olması gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirdik, milletvekili dağılımına ilişkin.
Yeni bir düzenleme değil aslında, Türkiye'nin uyguladığı bir düzenleme. Mevcut 2018 uygulamasında ittifak oluşturan partilerin toplam oyu haksızlığa yol açabiliyordu.

En kıdemli hakim düzenlemesi, adam artık mesleğinin sonuna gelmiş, emekli olacak. Bu tür arkadaşlar seçim görevi de almak istemiyor artık. Kimi yerlerde böyle hakimler işi seçim müdürlerine bırakıyor. Birinci sınıfa ayrılmış olmak çok önemli bir şey.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM YASAKLARINDAN MUAF MI?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni uyguladığımız 4-5 yıla yaklaşıyor. Biz seçim yasaklarına ilişkin bir düzenleme bizim teklifimizde yok. Sadece seçimlerde başbakanın nasıl davracağına ilişkin bir madde başlığı vardı. Biz başbakan ifadesini kaldırdık.

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Hayati Yazıcı
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