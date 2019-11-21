Hayati Yazıcı: "Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır." dedi.

Hayati Yazıcı, Çat Belediyesince yapılan "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışının ardından kentte temeli atılacak Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji Erzurum Şubesi için Müceldili Konağı'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, TED Kolejinin 91 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Yazıcı, eğitimin insan hayatı için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır." ifadesini kullandı.

İçinde bulunulan 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran özellikler olduğunu, hayat boyu öğrenmek ve bilgi üretmenin de bunlar arasında yer aldığını aktaran Yazıcı, "Hayat boyu öğrenmek bizim inanç değerlerimizde vardır. Kısaca hayatın içinde eğitim olarak nitelendireceğimiz alanlar vardır." diye konuştu.

Yazıcı, bilgi toplumu olmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilgi toplumu olmak en çok mal üretmekle değil, bilgi üretmekle olur. Bilgi toplumu olmakta temel strateji bilgi üretmektir. 18 yıldan bu yana her yıl bütçe yapıyoruz ve bu bütçelerde oransal olarak en fazla bütçe tahsisi eğitim alanına yapılmıştır. Bir ya da iki defa savunma öne geçmiş, bu sene de sağlık öne geçti. Yasama ve yürütmenin faaliyetleri insanla alakalı ama eğitim ve sağlık doğrudan insanla alakalı bir durum."