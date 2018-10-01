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‘Hayatım Eğitim’ kitabı kız çocuklarına umut olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in otobiyografi türünde yazdığı "Hayatım Eğitim" kitabının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

‘Hayatım Eğitim’ kitabı kız çocuklarına umut olacak

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel’in otobiyografi türünde yazdığı "Hayatım Eğitim" kitabının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

Dünya çapında eğitime sağladığı katkılardan dolayı, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından “Küresel Eğitime Katkı Ödülü” alarak, dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk isim olan Enver Yücel’in anılarını topladığı ‘Hayatım Eğitim’ kitabı satışa çıktı. Yücel’in ilkokul hayatından, Haydarpaşa Lisesi’ne ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’na kadar uzanan yolculuğunu anlattığı kitabının geliri ise kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak.

Kadınların toplumun her alanına katkı sunduklarını belirten BUEK Başkanı Enver Yücel, “Kız çocuklarımızın hak ettikleri eğitimi almalarının, kadınlarımıza çağın gerektirdiği tüm görevleri üstlenmeleri ve başarmaları için ışık dolu yollar açacağına inanıyorum. Bu inançla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak kitabım ‘Hayatım Eğitim’in bütün gelirinin kızlarımızın eğitiminde kullanılmasına karar verdim. Bu gelirin, eğitim basamaklarında kızlarımıza fırsatlar ve olanaklar oluşturacağını bilmek, mutluluk verici” dedi. ,

(FOTOĞRAF)

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