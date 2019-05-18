İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimim tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum." dedi.

Soylu, İstanbul Eflani Derneği'nin düzenlediği iftarda, İstanbul'da en iyi ekmeği Eflanililerin yaptığını vurgulayarak, şimdi bir ekmek yapmak zamanı daha geldiğini söyledi.

Bir ekmek yapıldığını, ancak mayanın tutmadığını, 23 Haziran'da mayanın tutturulacağını aktaran Soylu, "Bizim kimsenin hakkının yenmesine gönlümüz razı olmaz, bizim için bu dünya bir sınavdır. Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimim tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum. Binali Bey mağdur oldu. Birileri bir şey diyecek diye ses çıkarmasa mıydık?" diye konuştu.

Soylu, milletin hak ve hukukunu savunduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: