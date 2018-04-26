İlk anda kulağa tuhaf gelebilir ama ünlü bir yıldız bugün büyük aşk yaşadığı sevgilisini internetteki bir videoda gördü. Sonra yine internet üzerinden altı ay boyunca yazıştılar. Gerçek hayatta karşılaştıklarında da birbirlerine gerçekten aşık olduklarını anladılar.

Hayatımın aşkını internette buldum

1 / 37 Sadece sıradan insanlar değil bazen istedikleri herkesle tanışma şansı olan ünlüler bile sosyal medya aracılığıyla hayat arkadaşlarını bulabiliyor. İlk anda kulağa tuhaf gelebilir ama ünlü bir yıldız bugün büyük aşk yaşadığı sevgilisini internetteki bir videoda gördü. Sonra yine internet üzerinden altı ay boyunca yazıştılar. Gerçek hayatta karşılaştıklarında da birbirlerine gerçekten aşık olduklarını anladılar.

2 / 37 Bir başka ünlü ise kocasını ilk kez internetteki bir arama moturunda gördü ve çok beğendi. Sonra tanışıp evlendiler. Yani uzun sözün kısası ünlü çiftlerin birbirleriyle tanışma öyküleri de çok ilginç. İşte bazıları modern bazıları geleneksel o öyküler. Ünlü çiftler birbirlerini ilk nerede gördüler, nasıl ilan-ı aşk ettiler. İşte ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri.

3 / 37 Türkiye'nin en ünlü ve mutlu çiftlerinden biri de Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ... Çift mutluluklarını Can adını verdikleri evlatlarıyla perçinledi. İşte onların tanışma ve evlilik öyküsü.

4 / 37 Yıl 1994... Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a telefon açtı ve iş teklifinde bulundu. Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluştular.

5 / 37 Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra Onan'a evlenme teklif etti. Çift o günden bu yana iyi günde kötü günde birbirlerini hiç yalnız bırakmadı.

6 / 37 Onlarınki tıpkı bir peri masalı gibi başlamıştı.... Mustafa Sandal ile Emina Bodrum'da tanıştılar. Konser vereceği Bodrum'a arkadaşının ısrarı üzerine iki gün önce gitmiş Sandal. "İyi ki de gitmişim" diyor. "Yoksa Emina ile tanışamazdım."

7 / 37 Sandal, tam Havana'nın önünde teknesini demirleyecek bir yer ararken görmüş Emina'yı. Sonrasını da şöyle anlatıyor: "Onunla gözgöze geldik. Onu görür görmez oturduğum yerden panter gibi kalktım. Gittim tanıştım. Yemeğe davet ettim. İkna edene kadar çok yalvardım.

8 / 37 Emina ve Mustafa Sandal'ın yuvasının üzerinde şimdi kara bulutlar dolanıyor. Ünlü çiftin boşanacağı yolunda söylentiler magazin basınında gündemin ilk sıralarında.

9 / 37 Yasemin Özilhan ile eşinin tanışması da ilginç. Bir dönemin güzel oyuncusu tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: " İzzet bir dönem işleri için Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz.

10 / 37 Şöyle devam ediyor Yasemin Özilhan; "Mayıstan ağustosa kadar arada sırada görüştük, İzzet sete gelmeye devam etti ve birlikte olmaya ağustosta başladık."

11 / 37 Çift, 2011 yılında sade bir törenle evlendi. Şimdi iki kız çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Evlendikten sonra kariyerini bir yana bırakan Ergene "Evimdeki mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Eşim beni fiziksel olarak beğenmiş ama hiç tanımıyordu ki. Zaten hep der “Benimki kumar gibi bir şeydi” diye. “Ukala olabilirdin, şımarık olabilirdin, göründüğün gibi olmayabilirdin” der. Ama sonra ekler: “Allah’a şükür içimden geçeni karşımda gördüm” diyerek eşiyle aralarındaki büyük sevgiyi anlatıyor.

12 / 37 Gelelim Türkiye'nin bir başka ünlü çiftinin hikayesine. Beren Saat ile nasıl tanıştığını Kenan Doğulu katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı: "Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu. Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... "

13 / 37 Doğulu, eşiyle tanıştıktan sonra neler hissettiğini de şu cümlelerle ifade etmişti: "Beren'le tanıştığım an 'âşıklık sistemim' tamamen çöktü, hatlarım kilitlendi. Aklım uçtu!"

14 / 37 2013 yılında ABD'de evlenen çift mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Doğulu, her gün eşi Beren Saat'e yeniden aşık olmak için binlerce sebep olduğunu söylemişti.

15 / 37 Penelope Cruz ve Javier Bardem yıllar önce Jamon Jamon filminin setinde tanıştıklarında kariyerlerinin başındaydılar. Bir süre flört edip ayrıldılar. Ama sonra kader onları yeniden birleştirdi.

16 / 37 Cruz ve Bardem arasında, yıllar sonra gerçekleşen o karşılaşmada bir kıvılcım daha çaktı. Bu kez aşk onları sonsuza kadar birleştirdi.

17 / 37 Çift, 2010 yılında sadece ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi. Biri kız biri erkek iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

18 / 37 Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dizi setinde tanıştı ve aşkları magazin gündemine bomba gibi düştü.

19 / 37 İkili birlikte rol aldıkları İlk Aşk dizisinin setinde birbirlerine aşık oldu. Çift, 2008 yılında evlendi.

20 / 37 Kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

21 / 37 2001’de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı’yla bu yarışmada tanıştı. Ama evlenme kararını hemen almadılar.

22 / 37 Çift 4 yıllık bir beraberliğin ardından 2005'te nikah masasına oturdu.

23 / 37 İkisi de oyunculuk kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bir süre önce dünyaya gelen bebekleri onların mutluluğunu ikiye katladı.

24 / 37 Tolga Çevik ve eşi Özge ile bir arkadaşlarının mekanında tanışmış. Tanıştıkları gün aynı masada oturup uzun uzun sohbet etmişler. Ünlü oyuncunun anlattığına göre de sadece yarım saat sonra evlenmeye karar vermişler.

25 / 37 Tolga Çevik bu durumu "İnsana öyle bir his geliyor" diye anlatmıştı bir röportajında.Çevik ile Cem Yılmaz'ın kardeşi olan Özge Çevik 2004 yılında evlendi.

26 / 37 Flört ettikleri sırada "zaten evleriniz" diye kendi aralarında konuşan çiftin şimdi iki tane çocuğu var.

27 / 37 Kelly Brook uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Jeremy Parisi ile sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Bunu da bir TV programında açıkça ifade etti. 38 yaşındaki Brook, Fransız model Jeremy Parisi'yi ilk kez bir videoda gördüğünü, uzun süre internet üzerinden yazıştıktan sonra gerçek hayatta tanışmaya karar verdiklerini anlattı.

28 / 37 Brook o dönemi şöyle anlattı: “O sıralar Los Angeles’ta yaşıyordum. Forma girmek için dövüş sporları ile ilgileniyordum. Bir gün izlediğim bir videoda Jeremy’yi gördüm. Sonra ona internet aracılığıyla ulaştım. Altı ay boyunca internetten görüştük.”

29 / 37 Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu söyledi. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.

30 / 37 Spice Girls'ün zirvede olduğu yıllarda bir futbol maçında tanıştı Victoria ve David Beckham.

31 / 37 Victoria'yı ilk kez bir klipte gördüğünü söyleyen Beckham, "Onunla evlenmeyi kafama koymuştum" diyor.

32 / 37 İlişkilerini başta herkesten gizlemeyi tercih eden ünlü çift, araba parklarında gizli gizli buluştuklarını belirtiyor. 1999'da dünyaevine giren çiftin dört çocuğu bulunuyor.

33 / 37 Bir de "şarap gibi" bir aşk öyküsü: Bu öykünün kahramanları Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan 5 Temmuz 1968'den bu yana evliler. Yani tam 49 yıldır... Çift birbirlerini ilk kez Büyükada'da görüp aşık olmuş.

34 / 37 Selim Soydan, takım kampı için gittiği Büyükada’da o dönem Yeşilçam’ın en genç, en güzel kadınlarından biri olan Koçyiğit’le karşılaşınca kalbi hızla çarpmaya başlamış. Bir daha da yavaşlamamış! Sıkı bir takip sonucu, ne yapıp edip aklından evliliğin ‘e’si bile geçmeyen Koçyiğit’i nikáh masasına oturmaya razı etmiş. ‘Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım’ demiş…

35 / 37 Çift; 5 Temmuz 1968’de nikáh masasına oturmuş. Nikah o kadar kalabalıkmış ki, onlar bile nikáh memurunun karşısına tam bir saat geç çıkmışlar. Sıcak, yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile, gözleri elleri birbirini kaybetmemiş. Ve o gün bir kez de tanıklarının önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya…

36 / 37 Ünlü model Kate Moss da boşandığı kocası Jamie Hince'i ilk kez Google'da görmüş. İlk bakışta duyanlara "haydi canım" dedirtecek türden bir tanışma hikayesi bu. 2007'de Moss bir arkadaşının evinde Google'da arama yapıyordu. Kafasından geçenler bilinmez ama önünde açılan fotoğraflardan biri de The Kills grubunun üyelerinden Jamie Hince'e aitti.