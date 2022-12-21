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Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

21.12.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Şansı adlı yeni dizi FOX ekranlarında yayın hayatına başladı. Yeni bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan Hayatımın Şansı dizisinin konusu ve oyuncuları gibi detaylar seyirciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Şifanur Gül, Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı dizi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayatımın Şansı ne zaman yayınlanıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Ekranların yeni dizisi Hayatımın Şansı 14 Aralık Çarşamba akşamı ilk bölümü ile seyircilerin beğenisine sunuldu. Yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Hayatımın Şansı hakkındaki detaylar şimdiden sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ UYARLAMA MI, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayatımın Şansı dizisi uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmayıp dizinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği bilinmektedir.

hayatımın şansı

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır.

hayatımın şansı kapak

HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.

hayatımın şansı uyarlama mı

HAYATIMIN ŞANSI NE ZAMAN?

Sezonun yeni dizilerinden Hayatımın Şansı her çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanmaktadır.

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