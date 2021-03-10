Hayatımız bu haberle değişti! İşte koronavirüs salgınında 1 yıl boyunca yaşananlar

Koronavirüs salgının Türkiye'de tespit edildiği ilk günün üzerinden tam 1 yıl geçti. 11 Mart 2020 günü saat 00:45'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek, "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" sözleriyle ilk vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca ilk vakanın Avrupa'dan gelen bir kişi olduğunu açıklamıştı. Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir"

Bakan Koca'nın bu açıklamasının akabinde Türkiye genelinde ilk kısıtlama tedbirleri de uygulanmaya başlanmıştı. Kademeli olarak gerçekleştirilen kısıtlamalar zamanla genişletilmişti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, MEKANLAR KAPATILDI

Kısıtlamalar kapsamında eğitime ara verildi, kafe, bar, restoran ve AVM'ler, kütüphaneler ve ibadethaneler gibi insanların toplu bulunduğu mekanlar geçici süreyle kapatıldı, kamuya açık etkinlikler iptal edildi.