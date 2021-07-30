Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Bilim insanlarından yüz yüze eğitim ve aşı seferberliği açıklaması

Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ederken vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişe verici olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın 29 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 22 bin 161 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 60 kişi ise hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı saat 08.15 itibarıyla 71 milyon 314 bin 650 oldu. 40 milyon 500 binden fazla kişi birinci doz, 26 milyondan fazla kişi de ikinci doz Kovid-19 aşısını oldu. Henüz ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyonun üzerinde seyrederken, yapılan açıklamalara göre vakaların çok büyük bir çoğunluğunu da aşı olmayanlar oluşturuyor.

15 GÜNLÜK SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Delta varyantı kabusuna aşı olmayan milyonlarca insan da eklenince vaka sayısı korkutucu derecede artışa geçti. Konuyla ilgili önümüzdeki 15 günün önemine dikkat çeken bilim insanları ise seferberlik çağrısı yaptı. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Artan vaka sayısına bağlı yeni bir kapanma gündeme gelir ve yüz yüze eğitim de aksaklık yaşanırsa kayıp nesiller sorunuyla karşı karşıya kalırız." dedi ve önümüzdeki 15 gün için ciddi bir aşı seferberliği gerektiğini belirtti.

Bilim insanları ayrıca, önümüzdeki günlerde birçok ülkede aşı olmayanlara yaptırımların gündeme geleceğini belirterek ülkemizde de benzer bir uygulama olması gerektiğini ifade etti.



