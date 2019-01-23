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Hayatın 'adil olmadığı' bu kadar iyi anlatılabilirdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
İÇERİK  | 23.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

İllüstratör Toby Morris, sosyoekonomik açıdan farklı iki ailenin çocuğu olarak hayatlarına başlayan Richard ve Paula'nın öyküsü üzerinden sınıf farklılığının sonuçlarını çok net bir şekilde gösteriyor.

Hayatın 'adil olmadığı' bu kadar iyi anlatılabilirdi

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SOL: Bu Richard. Ailesi iyi durumda.
SAĞ: Bu Paula. Ailesi pek iyi durumda değil.

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SOL: Richard'ın evi sıcak ve kuru. Kitaplığı kitaplarla ve buzdolabı yiyeceklerle dolu.
SAĞ: Paula'nın evinde bir sürü insan var; ama başka da pek bir şey yok. Ortam gürültülü ve nemli. Paula sürekli hastalanıyor.

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SOL: Richard'ın ebeveynleri onun için herşeyi yapıyorlar.
SAĞ: Paula'nınkiler de. O yüzden gece gündüz çalışıyorlar.

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SOL: Richard iyi bir okula gidiyor. Okulun kaynak sorunu yok, iyi öğrencileri var. Öğretmenler işlerini severek yapıyorlar.
SAĞ: Paula'nın okulunda sınıflar çok kalabalık. Okulun kaynak sorunu var. Öğretmenler mutsuz ve stresliler.

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SOL: Bunların sonucunda Richard'dan beklentilerle [Anne: "B+ mı? Sana özel ders aldırmalıyız"]
SAĞ: Paula'dan beklentiler [Anne: "B mi? Hiç de fena değil!"] niçin farklı anlayabiliyoruz.

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Ve yıllar boyunca bu küçük farklılıklar birikiyor...

SOL: Anne babanın ödediği özel, kaliteli üniversite
SAĞ: İş ve okulu birarada götürüyor. Bir sürü borcu var.

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Bu farklar biriktikçe de araları açılıyor:

SOL: Baba: "Orada çalışan arkadaşlarım var, sana hemen staj ayarlarım"
SAĞ: Baba: "Sen derslerine çalış, benimle zaman kaybetme"

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Bu farklar tek başlarına fark edilmedikleri için...

SOL: Bankacı: "Krediniz onaylandı, tebrikler!"
SAĞ: Bankacı: "Maalesef krediniz onaylanmadı"

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**SOL: ...Zaman içinde Richard toplumda en yukarıda olmayı hakettiğini düşünmeye başlıyor; ne de olsa herşeyi "kendisi" yaptı. Yönetici: "Sen Roger'ın oğlusun değil mi? Hakkında iyi şeyler duyuyorum; böyle devam et."

SAĞ: Paula da yavaş yavaş "haddini bilmeye", "toplumdaki yerini kabullenmeye" başlıyor. Yönetici: "Evet, işe alındın şekerim, ama bir gözüm üstünde olacak!"

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SOL: "Başarınızın sırrı nedir?"
SAĞ: "Müsaadenizle..."

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SOL: "Sızlanmak yerine çok çalışmak. Sadaka isteyenlerden bıktım. Bana kimse birşeyi gümüş tabakta sunmadı..."

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Toby Morris hayatın adil olmadığını anlatan çizimler

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