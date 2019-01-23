Hayatın 'adil olmadığı' bu kadar iyi anlatılabilirdi

SOL: Bu Richard. Ailesi iyi durumda.

SAĞ: Bu Paula. Ailesi pek iyi durumda değil.

SOL: Richard'ın evi sıcak ve kuru. Kitaplığı kitaplarla ve buzdolabı yiyeceklerle dolu.

SAĞ: Paula'nın evinde bir sürü insan var; ama başka da pek bir şey yok. Ortam gürültülü ve nemli. Paula sürekli hastalanıyor.

SOL: Richard'ın ebeveynleri onun için herşeyi yapıyorlar.

SAĞ: Paula'nınkiler de. O yüzden gece gündüz çalışıyorlar.

SOL: Richard iyi bir okula gidiyor. Okulun kaynak sorunu yok, iyi öğrencileri var. Öğretmenler işlerini severek yapıyorlar.

SAĞ: Paula'nın okulunda sınıflar çok kalabalık. Okulun kaynak sorunu var. Öğretmenler mutsuz ve stresliler.

SOL: Bunların sonucunda Richard'dan beklentilerle [Anne: "B+ mı? Sana özel ders aldırmalıyız"]

SAĞ: Paula'dan beklentiler [Anne: "B mi? Hiç de fena değil!"] niçin farklı anlayabiliyoruz.

Ve yıllar boyunca bu küçük farklılıklar birikiyor...

SOL: Anne babanın ödediği özel, kaliteli üniversite

SAĞ: İş ve okulu birarada götürüyor. Bir sürü borcu var.

Bu farklar biriktikçe de araları açılıyor:

SOL: Baba: "Orada çalışan arkadaşlarım var, sana hemen staj ayarlarım"

SAĞ: Baba: "Sen derslerine çalış, benimle zaman kaybetme"