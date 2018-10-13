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"Hayatın Anlamı İman" Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

Kur'an Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Yıldız: - "Her yıl Kur'an kavramlarından birinin derinlemesine işlendiği bir sempozyum düzenliyoruz. Bu yıl da iman kavramını değerlendirmeyi uygun gördük"

İSTANBUL (AA) - Kur'an Çalışmaları Vakfı tarafından düzenlenen sempozyumda, çeşitli üniversitelerden akademisyenler tebliğ ve değerlendirmelerini sundu.

Kur'an Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Yıldız, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılış konuşmasında, vakıflarının Kur'an kavramlarının doğru anlaşılmasına ve insanların zihin dünyasında netleşip kökleşmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Yıldız, "Her yıl Kur'an kavramlarından birinin derinlemesine işlendiği bir sempozyum düzenliyoruz. Bu yıl da iman kavramını değerlendirmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Vakfın bu faaliyetleri yaparken bir fikri empoze etmek yerine, Kur'an ve sahih sünnetin genel çerçevesinin dışına taşmayan ve İslam'ın ana ilkeleri içinde kalan farklı görüşleri ilmi bakış açısıyla topluma sunmayı ilke edindiğini belirten Yıldız, "İlmi kalitesi ve değeri olan her fikre yer ve değer vermek, kişileri ve isimleri değil, anlayış ve düşünceleri öne çıkarmak, kişi ve grupları hedef göstermemek, İslam toplumlarının birlik ve dirliğini tehdit eden, ayrışmayı, çatışmayı ve ötekileştirmeyi besleyen eylem ve söylemlerden uzak durmak temel prensiplerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin dört farklı oturumda tebliğ ve değerlendirmelerini sunduğu sempozyumun kapanış konuşmasını, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Albaraka'nın katkılarıyla düzenlenen sempozyuma, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse'nin yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

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"Hayatın Anlamı İman Sempozyumu" Kur'an Çalışmaları Vakfı

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