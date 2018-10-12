"Hayatın Anlamı İman Sempozyumu" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kur'an Çalışmaları Vakfı tarafından "Hayatın Anlamı İman Sempozyumu", 13 Ekim'de düzenlenecek.
Merkezi İstanbul'da bulunan Kur'an Çalışmaları Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde "Hayatın Anlamı İman Sempozyumu"nun gerçekleştirileceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Albaraka'nın katkılarıyla düzenlenecek sempozyumda çeşitli üniversitelerden akademisyenler dört farklı oturumda tebliğ ve değerlendirmelerini sunacak.
Prof. Dr. Nihat Temel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda açılış konuşmalarını Kur'an Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Yıldız ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse yapacak.
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