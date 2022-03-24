HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Hayatın değerli olduğunu fark ettim" dedi, metaverse bilekliği tasarladı! Takıldığında can yakacak

"Hayatın değerli olduğunu fark ettim" dedi, metaverse bilekliği tasarladı! Takıldığında can yakacak

24.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon girişim şirketi, H2L Technologies, metaverse deneyimine boyut atlatacak bir bileklik geliştirdi. Şirket bu bileklik aracılığıyla metaverse içindeyken acıyı hissetmenizi sağlamayı amaçlıyor.

"Hayatın değerli olduğunu fark ettim" dedi, metaverse bilekliği tasarladı! Takıldığında can yakacak

Meta, insanların yakında Metaverse'de yaşayacaklarını duyurmuştu. Şirket, metaverse hakkındaki tartışmalar hala sürse de sanal dünyanın bir sonraki aşamasını geliştirmek için planlı bir şekilde yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak şimdilik metaverse'ün dezavantajları da mevcut. Örneğin, metaverse'de gerçek bir dünyada olduğu gibi koku alma, tat alma veya acıyı hissetme gibi deneyimleri yaşayamıyoruz. Ancak Japon bir şirket bu konuda önemli bir atılım yapmış durumda.

METAVERSE İÇİN ACI HİSSETTİREN BİLEKLİK ÜRETTİ

Financial Times'ın haberine göre; Bir Japon teknoloji girişimi olan H2L Technologies, küçük elektrik şokları vererek metaverse içinde acıyı hissetmenizi sağlayan bir bileklik geliştirdi.

metaverse

Bu bileklik, kullanıcısının metaverse içindeki avatarının vücudunun hareketlerini kopyalamasını ve insanların varlığını ve ağırlığını gerçekten hissetmesini de sağlıyor. Bileklik, bir topu yakalama veya cildi gagalayan bir kuş gibi hisleri taklit edebiliyor.

ÖLÜMDEN DÖNEN ŞİRKET CEO'SU: ACI HİSSETMEK...

Tokyo merkezli şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Emi Tamaki, "Acı hissetmek, mevcudiyet ve tamamen orada bulunma duyularımızı artırarak Metaverse'ü gerçek dünyaya çevirebilir" dedi.

Tamaki'nin hedefleri basit bir bileklikten çok daha büyük. Önümüzdeki on yıl içinde “insanları uzay, beden ve zaman açısından her türlü kısıtlamadan kurtarmayı” umuyor.

Metaverse nedir, ne demek? Metaverse'de nasıl arsa satın alınır? İşte Metaverse özellikleriMetaverse nedir, ne demek? Metaverse'de nasıl arsa satın alınır? İşte Metaverse özellikleri

Bu fikir, küçük yaşlarda doğuştan gelen bir kalp hastalığı nedeniyle ölüme yakın bir deneyim yaşadıktan sonra aklına gelmiş.

O SIRADA KİMSE YOKTU

Tamaki, "Hayatın değerli olduğunu fark ettim ve o sırada araştırma yapan kimse olmadığı için gerçekten araştırmak istediğim yeni bir alanda çalışmaya karar verdim" dedi.

Ona göre, özellikle onun gibi kalp hastalığı nedeniyle yeterli kas gücüne sahip olmayan insanlar için dış dünyayla bağlantı kurmanın bir yolu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İklim krizi: 'Amazon, Google ve Apple gibi büyük şirketler hedeflerine uymuyor'İklim krizi: 'Amazon, Google ve Apple gibi büyük şirketler hedeflerine uymuyor'
16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...
'Bunu söylemek istemezdim ama...''Bunu söylemek istemezdim ama...'
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.