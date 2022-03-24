"Hayatın değerli olduğunu fark ettim" dedi, metaverse bilekliği tasarladı! Takıldığında can yakacak

Meta, insanların yakında Metaverse'de yaşayacaklarını duyurmuştu. Şirket, metaverse hakkındaki tartışmalar hala sürse de sanal dünyanın bir sonraki aşamasını geliştirmek için planlı bir şekilde yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak şimdilik metaverse'ün dezavantajları da mevcut. Örneğin, metaverse'de gerçek bir dünyada olduğu gibi koku alma, tat alma veya acıyı hissetme gibi deneyimleri yaşayamıyoruz. Ancak Japon bir şirket bu konuda önemli bir atılım yapmış durumda.

METAVERSE İÇİN ACI HİSSETTİREN BİLEKLİK ÜRETTİ

Financial Times'ın haberine göre; Bir Japon teknoloji girişimi olan H2L Technologies, küçük elektrik şokları vererek metaverse içinde acıyı hissetmenizi sağlayan bir bileklik geliştirdi.

Bu bileklik, kullanıcısının metaverse içindeki avatarının vücudunun hareketlerini kopyalamasını ve insanların varlığını ve ağırlığını gerçekten hissetmesini de sağlıyor. Bileklik, bir topu yakalama veya cildi gagalayan bir kuş gibi hisleri taklit edebiliyor.

ÖLÜMDEN DÖNEN ŞİRKET CEO'SU: ACI HİSSETMEK...

Tokyo merkezli şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Emi Tamaki, "Acı hissetmek, mevcudiyet ve tamamen orada bulunma duyularımızı artırarak Metaverse'ü gerçek dünyaya çevirebilir" dedi.

Tamaki'nin hedefleri basit bir bileklikten çok daha büyük. Önümüzdeki on yıl içinde “insanları uzay, beden ve zaman açısından her türlü kısıtlamadan kurtarmayı” umuyor.

Bu fikir, küçük yaşlarda doğuştan gelen bir kalp hastalığı nedeniyle ölüme yakın bir deneyim yaşadıktan sonra aklına gelmiş.

O SIRADA KİMSE YOKTU

Tamaki, "Hayatın değerli olduğunu fark ettim ve o sırada araştırma yapan kimse olmadığı için gerçekten araştırmak istediğim yeni bir alanda çalışmaya karar verdim" dedi.

Ona göre, özellikle onun gibi kalp hastalığı nedeniyle yeterli kas gücüne sahip olmayan insanlar için dış dünyayla bağlantı kurmanın bir yolu.

