“Hayatın Ritmini Yakala” 592. Konserini Paris’te verecek

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu “Hayatın Ritmini Yakala” gurubu 592. Konserlerini davet edildikleri Fransa’nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde verecek.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu “Hayatın Ritmini Yakala” Hanımeli Derneği ile bir araya gelerek gerçekleştirdiği proje de Türk kültürünü hem Türkiye’de hem de yurt dışında tanıtacak. Hayatın Ritmini Yakala grubu yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da katıldığı etkinliklerde yaptığı gösterilerle adından sıkça söz ettirerek dikkatleri üzerine topluyor. Grubun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesel filmi çekiliyor. Müzik öğretmenleri ise grubun öğrencileriyle başarı dolu serüvenlerini konu alan “Hayatın Ritmini Yakala 1 ve 2” hikayelerini yine öğrencileriyle kaleme alarak kitap haline getiriliyor. Daha önce yurt dışı olarak Almanya’nın Hamburg,Berlin, Gürcistan’ın Batum ve Kazakistan’ın Aktau şehrine giderek konserler veren ve çeşitli festivallere katılan grup bu yıl da soluğu UNESCO Dünya Mirası Listesinde birçok ünlü yapıya ev sahipliği yapan Paris’te alacak. Paris Başkonsolosluğu ve Hanımeli Derneğinin davetiyle 13-24 Kasım’da Paris, Amsterdam ve Brüksel’e giden grup Türk Bayrağı altında yeteneklerini sergileyecekler. Ayrıca Düsseldorf, California ve Dubai’den de davet alan grubu yoğun bir gösteri programı bekliyor.592. konserlerini Paris’te verecek olan Hayatın Ritmini Yakala Fransa’nın sembolü olan dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin önünde, Brüksel ve Amsterdam sokaklarında sokak müzisyenliği yapmak için hazırlar. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının 2016 Şampiyonu olan grup 3 ülke de ritim rüzgarları estirecek.