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  4. Hayatına son veren hemşire ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Hayatına son veren hemşire ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

İzmir’de hemşirelik yapan evli ve bir çocuk sahibi kadınının, koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son vermesinin ardından cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı.

Hayatına son veren hemşire ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

İzmir’de hemşirelik yapan evli ve bir çocuk sahibi kadınının, koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son vermesinin ardından cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı. Müjgan Ö.’nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması da yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev alan evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö. (30), iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalık geçiren Müjgan Ö. yere yığıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Müjgan Ö.’yü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Müjgan Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Müjgan Ö.’nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu belirledi.

Ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş
3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.’nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.’nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları iddia edildi.
Müjgan Ö.’nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Yaşamına son veren hemşirenin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Müjgan Ö.’nün cenazesinin memleketi Muğla’ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hayatına son veren hemşire ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

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