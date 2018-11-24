Hayatında ilk defa drone gören kadının korku dolu anları

Hayatlar\u0131nda ilk defa drone g\u00f6ren insanlar\u0131n efsane tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Afrika'da ya\u015fayan bu kad\u0131n, hayat\u0131nda ilk defa kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 drone'dan b\u00f6yle korktu.PARTNERTrendyol\u2019un Efsane G\u00fcnler kampanyalar\u0131 ile al\u0131\u015fveri\u015f \u00e7ok avantajl\u0131! Sosyal medyada yay\u0131lan bir canl\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc merak konusu olduG\u00f6z g\u00f6re g\u00f6re kaza yapt\u0131lar...Trafik kazalar\u0131 MOBESE kameralar\u0131na b\u00f6yle yans\u0131d\u0131
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