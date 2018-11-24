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Hayatında ilk defa drone gören kadının korku dolu anları

İLGİNÇ HABERLER  | 24.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Afrika'da yaşanan olayda, ilk defa drone gören kadının korku dolu anları böyle görüntülendi.

Hayatlarında ilk defa drone gören insanların efsane tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Afrika'da yaşayan bu kadın, hayatında ilk defa karşılaştığı drone'dan böyle korktu.

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afrikalı kadın drone

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