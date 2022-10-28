Hayatında ilk defa İstanbul'a geldi! Sosyal medyadan tanıştığı kız metruk binaya götürünce kabusu yaşadı

Şehir dışında yaz sezonu boyunca otellerde çalışan A.K. (21) iddiaya göre, hayatında ilk defa İstanbul’a A.K. isimli arkadaşının yanına geldi. A.K. İstanbul’a geldiği süre içerisinde sosyal medya üzerinden H.S. isimli kız ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Bir süre devam eden sosyal medya konuşmasının ardından H.S., A.K.’yı buluşmak üzere Arnavutköy’e davet etti. Arkadaşı A.K. ile Hicret Mahallesi su deposu mevkiine gelen A.K. sosyal medya üzerinden konuştuğu H.S. ve arkadaşı C.A. adlı kız ile bir müddet vakit geçirdi. Kafede oturmak isteyen A.K. ve A.K. kızların talebi üzerine mahallede bulunan metruk bir inşaata giderek alkol içmek istediği esnada 4 kişinin saldırısına uğradı.

KIZLARIN OYUNUNA GELEN 2 KİŞİ, GASP EDİLDİ

Sosyal medyadan tanıştıkları kızlar ile metruk bir inşaatta alkol içmek isteyen 2 arkadaş hiç tanımadığı 4 kişi ile karşılaştı. Kızları olay yerinden uzaklaştıran 4 gaspçı A.K. ve A.K.’yi önce darp etti sonra ceplerinde bulunan telefon ve paralı aldıktan sonra A.K.’yı bıçakla yaraladı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, A.K. ve A.K. inşaattan çıkarak taksi ile Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastane polisinin şüphesi üzerine yapılan araştırmada 2 kişinin gasp edildiği ortaya çıktı.

POLİS SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı alanda herhangi bir kamera görüntüsü olmaması nedeni ile şahısların tespiti konusunda zorluk çeken ekipler, dedektif gibi sosyal medya üzerinden 2 kişiyi tuzağa düşüren kızlara ulaşarak onların tekniği ile gasp çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan konuşma üzerine Arnavutköy’de bulunan bir kafede olduğu tespit edilen E.T. ve R.İ.’nin yapılan üst aramasında gasp sonucunda 2 kişiden alınan cep telefonları çıktı.

POLİSE SİLAH ÇEKEN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

Polis ekipleri yakaladığı E.T. ve R.İ. ’den olaya karışan diğer şüpheliler Y.K. , M.Ç. ve Y.K.’yı öğrendi. Şüphelilerin yerini tespit eden polisler harekete geçerek, şahıslar yürüdükleri esnada dur ihtarı yapıp yakalamak istedi. Şahıslar silah çekerek polislerden kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan kovalamaca anı ve zanlıların yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

“POLİS HAVAYA ATEŞ AÇINCA HEMEN KENDİSİNİ YERE ATTI”

Zanlıların yakalanma anında olay yerinde olan mahalle esnafı İbrahim Kılıç, “Ben burada esnafım arkadaşımla içeride otururken bir silah sesi gelmeye başladı. Birisi polise silah çekmiş biz polis olduğunu anlamadık o esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı polis kelepçe ile tutukladı. Bildiğim kadarı ile bıçaklayarak gasp etmişler polislerde burada yakalamışlar” dedi.

(İHA)

