Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!

Prenses Diana'nın eski özel sekreteri Patrick Jephson, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Trajik bir trafik kazası ile hayatını kaybeden prensesin aslında hayatından endişelendiği, kendi kanı ve gerekli durumlarda kullanılması için sağlık malzemeleri ile dolu bir buzdolabı ile geziyormuş.

Diana’yı koruyan güvenlik ekibi, prensesin saldırıya uğraması durumda ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı önlem olarak kan stokları alarak, yanlarında taşıyorlarmış.

Diana’nın Eski özel sekreteri Patrick Jephson şunları söyledi: “Özellikle yurtdışındayken ya da uzak ülkelerde olduğumuzda, Diana'nın kanından yedek malzemelerle dolu küçük bir buzdolabı taşıyorduk. Her birimiz test edildik, böylece doktorlar ihtiyacı olursa hangimizin ona kan verebileceğini biliyordu.”

PRENSES DİANA TEHDİT ALTINDAYDI

1988'den 1996'ya kadar eski Galler Prensesi'nin özel sekreteri olan Patrick Jephson, Diana’nın Prens Charles'tan boşanması sonrasında da prensesin yanındaydı. Kraliyet ailesinin tutumuyla ilgili konuşan Jephson, Prenses Diana’ya yaptıkları yüzünden onları affetmediğini söylüyor. Kraliyet ailesinin, Prenses Diana’yı küçümsediğini söyleyen Patrick Jephson, Diana’nın sürekli bir tehdit altında olduğunu sözlerine ekledi.

