Hayatını 4 engelli çocuğuna adadı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yaşayan 64 yaşındaki Adviye Bakkal 6'sı zihinsel ve bedensel engeli bulunan 8 çocuk sahibi oldu. 2 engelli çocuğu hayatını kaybeden ve eşi de 11 yıl önce evi terk eden Adviye Bakkal çocuklarına ömrünü adadı. Engelli olmayan çocuklarının okumasını sağlayan Adviye Bakkal, geride kalan çocuklarının tüm ihtiyaçlarını ise tek başına karşılıyor. Bakkal’ın çocukları için yaptığı fedakârlıklar sonucunda Zonguldak Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘Yılın annesi’ seçildi.

18 yaşındayken teyzesinin oğlu Süleyman Bakkal ile akraba evliliği yapan Adviye Bakkal’ın çocuklarının bir kısmı bu nedenle çeşitli engeller ile dünyaya geldi. Engelli çocuklarına bakmak için çırpına Adviye Bakkal, engeli olmayan çocuklarının da okumasını sağladı. 36 yaşındaki oğlu Halit Bakkal inşaat mühendisi olurken, Metin Bakkal da maden işçisi olarak görev yapmaya başladı. Ancak Adviye Bakkal’ın zorlu yaşam mücadelesine iki evlat acısı eklendi. Çocuklarından zihinsel engelli olan Mahmut 21 yıl önce 19 yaşında, bedensel engelli Asiye ise 14 yıl önce 22 yaşında engellerine bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamlarını yitirdi. 11 yıl önce de eşi evi terk eden Adviye Bakkal, tüm zorluklara rağmen engelli çocuklarına kendi başına bakıyor. Adviye Bakkal, yatağa bağımlı yaşayan Hacer ve Saadet ile zihinsel engelli Ayşe ve Muhammet’in beslenmelerini ve bakımlarını kendi başına yapıyor.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Engelli çocukları için aldığı evde bakım ücreti ve diğer çocuklarının yardımıyla geçimini sağlayan Adviye Bakkal, çocuklarına gösterdiği ilgi ve özen nedeniyle Zonguldak Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yılın annesi seçildi. Meclis Başkanı Nuray Gençalp Anneler Günü dolayısıyla meclis üyeleriyle beraber ziyaret ettikleri Adviye Bakkal’a çiçek ve hediyeler verdi. Kadın meclisi üyeleri, Adviye Bakkal’ın Anneler Günü'nü kutlayıp, destek sözü verdi. Gençalp, Adviye Bakkal’ın hakkı ödenemeyecek bir anne olduğunu belirterek “Böyle önemli ve anlamlı günde bir araya gelmek istedik ve kendisini yılın annesi seçtik. Arkadaşlarımın desteğiyle Adviye Hanım’ın fedakâr bir anne olduğuna karar verip yılın annesi seçtik. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ama çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi verdik. 4 çocuğu var. Onlarla birlikte özverili bir anne olarak yaşıyor. Çok duygulandık. Gerçekten hakkı ödenmeyecek fedakâr bir anne.

‘ÇOCUKLARIM BENİM HER ŞEYİM’

Çocuklarını çok sevdiğini ve elinden geldiğince bakmaya devam edeceğini ifade eden Adviye Bakkal, şöyle dedi: “Anneler Gününde böyle hatırlandığım için çok mutlu oldum. Allah razı olsun. 8 çocuğum vardı. 2’si öldü. 4’ü engelli, 2’si sağlıklı. Anneler günü beni çok duygulandırıyor. Mevla’m bana bir güç verdi. Okula gidiyoruz onlarla. Komşularıma gider gelirim onlar gelir. Ben içime kapanık değilim. Çocuklarımın her şeyiyle ben ilgileniyorum. Beni duyanlarda tebrik ediyor. Çocuklarına bağlı kalsınlar. Devlet para da veriyor eğitimlerini de karşılıyor. Mevla’m herkese annelik duygusunu tattırsın, yaşatsın. Hastası olan hastasına baksın. Çok şeyler duyuyoruz. Baksınlar evlatlarına. Mühendis olan oğlum da çok destek oluyor. Okudu mühendis oldu. Çocuklarım benim her şeyim. Onları çok seviyorum.”